Очаква се днес ГДБОП да даде повече информация за акцията в Община Сунгурларе, при която във вторник служители на ДАНС и ГДБОП влязоха в сградата на общината и иззеха документи.

По неофициална информация снощи е бил задържан кметът Димитър Гавазов. След разпит в местното полицейско управление той е бил отведен в Областната дирекция на МВР в Бургас.

Разследването е свързано със съмнения за злоупотреби при обществени поръчки. Проверява се дали са отклонявани значителни средства от общинския бюджет, дали платените суми съответстват на реално извършените дейности и дали има нарушения при избора на изпълнители.

Акция на полицията в Община Сунгурларе, иззеха документи

Междувременно премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че според него схемата започва да се разплита. Той посочи, че задържането на кмета е начало на процес, който може да доведе до разкриването на по-широк кръг от замесени.

„Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но се започва с вчерашното задържане на кмета. Най-сетне се намериха достойни и смели български прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта и допринесоха всички замесени да проговорят“, заяви Радев.