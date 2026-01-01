Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас ще бъде ограничено в понеделник, 16 ноември, заради ремонт на асфалтовата настилка. Работите ще са между 139-и и 141-ви километър в област Пловдив, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 7:30 до 17 ч. ще бъдат затворени активната и аварийната лента в платното за Бургас. През това време колите ще минават само по изпреварващата лента.

Ремонт ограничава движението по магистрала „Тракия“

От АПИ призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не изпреварват рисково в участъка.

Информация за пътната обстановка има на сайта на агенцията traffic.api.bg и на денонощния телефон 0700 130 20.