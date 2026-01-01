Полицейски служители влязоха в сградата на Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация. Към момента липсва официална информация за причините за проверката, което създава несигурност за работата на местната власт.

Служители на реда са извършили действия в Община Сунгурларе, като са изискали и иззели документация. Засега не е ясно какъв е предметът на проверката и какви точно документи са обект на интерес от страна на разследващите, съобщава БНТ.

Кметът Димитър Гавазов заяви пред медията, че е бил в командировка по време на акцията и пътува обратно към града. Той уточни, че все още не е запознат в детайли с действията на полицията.

Гавазов обаче беше категоричен, че няма задържани служители от общинската администрация. Очаква се компетентните органи да предоставят официална информация по случая на по-късен етап.