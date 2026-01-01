Един човек е загинал, а друг е бил ранен при тежка катастрофа между тир с ремарке и два микробуса на главен път Е-79 в района на Монтана, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Мариян Божинов.

Инцидентът е станал при проливен дъжд малко след 23:00 часа снощи на стръмен участък между разклона за депото за твърди битови отпадъци край Монтана и разклона към близкото село Трифоново в община Монтана.

По първоначални данни ремаркето на товарния камион, който е с унгарска регистрация и е бил шофиран от 52-годишен унгарски гражданин, е поднесло на мокрия път и е навлязло в лентата за насрещно движение, като е ударило последователно двата микробуса, движещи се в нея.

Шофьорът на първия е загинал на място, а на втория е бил откаран в болница в Монтана с различни наранявания и е настанен за лечение без опасност за живота. Тежкотоварният камион с ремаркето се е движел в посока от Враца към Монтана и Дунав мост 2 при Видин-Калафат, а микробусите са пътували в обратна посока.

БТА

Микробусите са с турска регистрация. Загиналият е мъж на 35 години от Тополовград, който има двойно гражданство – българско и турско. Пострадалият е на 38 години и е турски гражданин, уточни директорът на полицията в Монтана.

Шофьорът на унгарския тир е задържан за 24 часа с полицейска заповед в Районното управление на МВР в Монтана. Предстоят различни експертизи, които да установят с каква скорост се е движел всеки от участниците в катастрофата и защо се е стигнало да трагичния инцидент, посочи Божинов.

Заради произшествието и последвалите действия по документирането и разследването на катастрофата Е-79 е бил затворен в този участък от 23:10 снощи до 05:45 часа тази сутрин. Товарните автомобили са изчаквали на място, а леките автомобил са минавали по обходни маршрути през Криводол, Вършец и Берковица. В момента пътят е разчистен и освободен, информира още директорът на полицията в Монтана комисар Мариян Божинов.