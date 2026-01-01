Спецакция на ГДБОП се провежда в Белица. Изведоха с белезници кмета на Община Белица Радослав Ревански, предаде БНТ.

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При засилено полицейско присъствие, седем часа след като ГДБОП и МВР влязоха в общината, кметът беше отведен.

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Отпред го очакваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и много граждани. Минути след като отведоха Ревански, майка му припадна.

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По информация на NOVA тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където бил и той самият. Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Община Белица.

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Акцията на ГДБОП и ДАНС е свързана с обществени поръчки свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

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„Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно! Всички сме Ради! Всички сме Ради! Всички сме Ради!“, заяви Пеевски пред привържениците на кмета, събрали се пред сградата на общината в Белица.

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„Приятели, казвам „не“ на страха! Ще бъдем тук, ще бъдем с Ради, ще бъдем с всеки, когото репресира новата Държавна сигурност! Отказваме! Г-н Радев – „не“ на страха! Г-н Тончев – „не“ на страха! Г-н Демерджиев – „не“ на страха! Няма да се огънем и нас ще ни има, когато вие си отидете! Това да е ясно! Няма да успеете по този начин, а разкрития тепърва за вас ще има много! Казвам ви го пред камерите: разкрития ще има за този престъпен кръг, който ръководи България в момента – кръг, който само пълни касите, който се страхува! Всяка репресия, която правят една след една, ми показва, че сме на правия път, и ние продължаваме и ще ги разобличим!“, заяви Пеевски.

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