От партията на Делян Пеевски ДПС излязоха с гневна позиция и декларация до медиите по повод последните арести и показни специализирани акции срещу техни кметове, като се заканиха да сезират европейските институции.

"Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това", питат от ДПС и допълват: "Дали защото ДПС обеща да освети корупционните схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков”? Или защото кметовете от ДПС отказват срамните оферти за подкрепа на модела „Радев-Копринков”, срещу спокойствие и протекция? Или заради критиките на ДПС за безгръбначната външнополитическа позиция на правителството на Радев. Употребата на полицейския апарат и службите издават страх и паника от провала на управлението на Радев. Протестите се засилват ден след ден".

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Според тях с "некадърността си „Прогресивна България“ са обявили война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили.

Оттам са категорични: "Радев няма да успее да скрие провала си зад показните полицейски акции. И няма да заглуши гласа на опозицията. И няма да ни изплаши".

От ДПС се заканват, че ще сезират всички европейски институции и всички правораздавателни органи за по думите им "полицейските репресии и натиск и превръщането на службите за сигурност в политическа бухалка, позната от времената на Държавна сигурност."

"И няма да се откажем да осветяваме корупцията на модела „Радев-Копринков”, нито да се откажем от избирателите си, които разчитат на нас, защото сме ДПС и ни е имало преди Радев, ще ни има и след неговия шумен провал", завършват декларацията си от партията на Пеевски.