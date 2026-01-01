Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата с искане за проверка на твърдения на вътрешния министър Иван Демерджиев, които според него създават паника сред хората. Това става ясно от прессъобщение.

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Повод за реакцията на Пеевски са публични изявления на Демерджиев, в които той обвързва проверките около заплащането на полетите на лидера на ДПС с поредицата от заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради.

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„Бе премината границата, отвъд която Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората, употребявайки министерската си позиция, вместо на върха на отговорността си да постави сигурността и спокойствието на гражданите“, заявява Пеевски.

Той определя твърденията на Демерджиев като несъстоятелни и отрича да има връзка между полетите му и заплахите срещу обществени обекти.

„Затова днес сезирам прокуратурата за проверка на твърденията му“, посочва лидерът на ДПС.

Пеевски припомня, че според него полетите са платени от него и семейството му. Той обвинява Демерджиев, че използва страховете на хората за политически цели.

„Всички политици, без значение от позицията, която заемат, са длъжни пред Конституцията да се ръководят от интересите на народа, а не да си играят със страховете на хората в услуга на своите страхове и провали“, допълва Пеевски.