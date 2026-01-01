Лидерът на ДПС Делян Пеевски атакува словесно вътрешния министър Иван Демерджиев заради твърденията му, че бомбените заплахи срещу български институции зачестяват около парламентарните му изслушвания, свързани с полетите на Пеевски.

„За господина единственото, което мога да направя, е да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за целия този кабинет - всичко за тях: цялата им корупция и всичко, което творят“, заяви Пеевски пред журналисти.

Демерджиев: Бомбените заплахи зачестиха след изслушванията ми за полетите на Пеевски

„Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват и това всички го виждат“, добави той.

По-рано днес от парламентарната трибуна Демерджиев обвърза изслушванията му за полетите на лидера на ДПС с бомбените заплахи в страната.

„Бомбените заплахи ескалират от време на време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи. Същото се наблюдава и миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, както и през тази седмица. Интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е продаден на дубайска компания. Също много интересно съвпадение“, заяви министърът от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос.