Вътрешен министър Иван Демерджиев заяви, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушването му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

„Бомбените заплахи ескалират от време на време. След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи. Същото се наблюдава и миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, както и през тази седмица. Интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли самолетът, с който са извършвани полетите, е продаден на дубайска компания. Също много интересно съвпадение“, заяви министърът от парламентарната трибуна в отговор на депутатски въпрос.

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От юни 2026 г. до настоящия момент са получени стотици заплашителни електронни писма, адресирани до български институции - съдилища, университети, детски градини, летища, пристанища и други, посочи Демерджиев.

Съдържанието на заплахите е почти идентично – автоматизирано, преведено на български език, без конкретика, с твърдения за поставени взривни устройства в сгради и последващо насилие. За инцидентите са образувани досъдебни производства за престъпления. Установено е, че използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за изпращане на бомбени заплахи. Използвани са различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикриват реалният източник на електронните съобщения и техният изпращач, обясни министърът.

Има данни, че достъпът до част от компрометираните електронни пощенски кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми. При анализа на съдържанието са установени индикации за използване на автоматизирани инструменти за превод, което е индикатор, че заплахите не идват от територията на България.

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Към момента не е налице ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на подобни съобщения, посочи Демерджиев.

Във връзка с инцидентите са изпратени запитвания до доставчиците на електронни пощенски услуги, обслужващи компрометираните акаунти. От част от получените отговори е установено, че реалният източник на съобщенията не може да бъде идентифициран.

Установено е, че превзетите имейл акаунти са свързани с инфраструктура на доставчици на имейл и хостинг услуги от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, както и с безплатна швейцарска анонимизираща пощенска услуга.

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Към настоящият момент извършителите на заплахите не са установени. "Въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че те не са българи, както и че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка за готовността за реакция на институциите ни".

По думите му подобни атакци целят дестабилизация и всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм и подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции.

„Възможностите са две: или тези атаки целят да установят начина на действие и бдителността на нашите институции, или някой цели да всее хаос в определени моменти, за което дадох примери. Работим и по двете възможни версии“, заяви в заключение той.