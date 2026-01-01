Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че войната с Иран ще приключи в близко бъдеще. Американският държавен глава обаче не посочи конкретен срок или подробности за начина, по който ще бъде сложен край на конфликта.

„Това скоро ще бъде приключено“, заяви Тръмп в интервю за радиостанция KCMO в Канзас Сити, цитирано от Reuters.

Американският президент подчерта, че едно от основните условия на Вашингтон остава получаването на гаранции, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие.

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Изявлението идва на фона на продължаващите усилия за намиране на изход от конфликта и засиленото международно напрежение около Иран.

Тръмп не даде подробности дали очакваният край на войната ще бъде постигнат чрез дипломатическо споразумение или по друг начин.

Същевременно американската администрация е изправена пред сложна ситуация. Според информация на Associated Press американски представители са предупредили съюзници в Близкия изток да бъдат подготвени за възможни нови удари срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Това поставя под въпрос колко близо действително е краят на конфликта, въпреки оптимистичните прогнози на американския президент.