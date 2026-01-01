Преговорите между Иран и САЩ могат да бъдат успешни само при липса на "натиск и заплахи", заяви на регионална среща на върха в Туркменистан днес иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес.

"Диалогът има смисъл и шанс за успех само ако се основава на взаимно уважение и взаимни ангажименти и ако не е подложен на никакъв натиск или заплахи", заяви Пезешкиан в речта си на срещата на върха на Общността на независимите държави (ОНД) в столицата на Туркменистан - Ашхабад.

"Преговорите, водени под заплахата със сила, не са преговори", подчерта иранският президент, като отбеляза, че санкциите срещу страната му нанасят вреда и на "търговията [...] енергетиката и регионалния ред".

В понеделник Пезешкиан заяви, че преговорите с Вашингтон за прекратяване на войната, предизвикана от израелско-американските удари срещу Иран през февруари, са "безсмислени", като описа Вашингтон като "враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си".

Повече от седем месеца след първоначалните удари са САЩ и Израел срещу Иран преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат в задънена улица, отбелязва АФП.

Въпреки постигнатото през април примирие, подписването на меморандум за разбирателство през юни и разговорите в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември, САЩ и Иран продължават да са в конфликт по повод стратегическия Ормузки проток, като често си разменят заплахи за нанасянето на нови удари.

САЩ и Иран: Дипломация или ескалация на ръба

Американски и ирански представители се срещнаха в Ню Йорк в края на септември - в рамките на Общото събрание на ООН - преди Иран да предложи план за отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, в замяна на което се изискваше предимно отмяната на американските икономически санкции срещу Ислямската република.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, но остави вратата отворена за продължаване на непреки преговори, без да изключва възможността за възобновяване на ударите срещу Иран в бъдеще. Междувременно Вашингтон засили икономическата си война срещу Техеран, като наложи нови санкции срещу авиационния сектор на страната. На място през последните седмици се наблюдава затишие - САЩ не са нанасяли удари срещу Иран от 1 септември насам, въпреки че кораби редовно стават мишена на атаки в Ормузкия проток.