САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори за Конгрес в началото на следващия месец, обяви днес президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп написа още в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Вашингтон води "продуктивни дискусии с Ислямска република Иран".

Американската блока на иранските пристанища продължава, а петролът тече през Ормузкия проток, каза още той.

Завчера Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран.

Според проучвания на общественото мнение рейтингът на американския президент е на рекордно ниско равнище заради непопулярната война срещу Ислямската република, довела да скок на цените на горивата, а оттам - и до висока инфлация.

Според анкетите е възможно на междинните избори на 3 ноември Републиканската партия на Тръмп да загуби контрола си и върху двете камари на Конгреса.

"ИРАН НЯМА ДА ИМА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ!", добави в днешната си публикация американският президент, цитиран от ДПА.

Малко по-рано ръководителят на иранската ядрена организация Мохамад Еслами даде да се разбере, че страната му няма да се откаже от обогатяването на уран, нито ще предаде урана, който е обогатила досега.

Междувременно Съединените щати наложиха днес нови санкции, свързани с Иран, предаде Ройтерс.

Те са насочени срещу десетки физически и юридически лица, както и плавателни съдове, става ясно от изявление, публикувано днес на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ.