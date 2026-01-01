Напрежението между САЩ и Иран отново се покачва, въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. Последните дни донесоха нови сигнали за задълбочаване на кризата – от засиленото американско военно присъствие в Близкия изток до проблемите със свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Сигнал за повишени опасения около сигурността на американските сили е решението на Вашингтон да изтегли всичките си бомбардировачи от RAF Fairford, седмица след арестите по подозрение за подготовка на терористичен акт край базата. Американските B-1 и B-52 бяха прехвърлени обратно в САЩ след инцидент край базата, разследван от британската антитерористична полиция.

Шестима души бяха арестувани във връзка със случая, включително британско-ирански гражданин. Британските власти разглеждат възможността за иранска връзка, но Техеран отрича да е замесен. Всички задържани впоследствие бяха освободени под гаранция.

Американските власти не са заявили официално, че изтеглянето на бомбардировачите е пряко свързано с разследването. Пентагонът обаче потвърди, че самолетите са върнати в САЩ и подчерта, че американските въоръжени сили запазват способността си да изпълняват операции „навсякъде и по всяко време“.

Иран предупреждава за по-силен отговор

На фона на тези развития Техеран продължава да отправя предупреждения към Вашингтон.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му не търси военна конфронтация, но ще отговори „много по-силно и решително“, ако САЩ отново предприемат военни действия. В същото време той подчерта, че дипломатическото решение остава възможно.

Това създава опасна двойна динамика: и двете страни говорят за дипломация, но едновременно с това запазват военните си възможности и предупреждават противника, че са готови да отговорят на евентуална атака.

Ормузкият проток е в центъра на кризата

Един от най-големите проблеми остава Ормузкият проток – тесният морски коридор между Иран и Оман, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

Иран заяви, че протокът няма да бъде напълно отворен, докато не бъдат изпълнени определени условия. Техеран продължава да води разговори чрез посредници, но настоява за промени в американската политика и не желае да започва нови преговори при условия, които възприема като натиск. RReuters

В същото време корабоплаването през протока постепенно се увеличава. Няколко танкера с втечнен природен газ от Катар са преминали през водния път през последните дни, което показва, че трафикът не е напълно спрял.

Рискът обаче остава висок. По данни на Reuters през последните дни са регистрирани множество инциденти с кораби в района на Ормуз, което увеличава разходите за застраховки, транспорт и гориво.

Петролът и световната икономика

Кризата вече има отражение далеч извън Близкия изток.

Макар износът на петрол от региона в някои дни да е надхвърлял нивата отпреди войната, логистичните проблеми остават сериозни. По-високите разходи за танкери, застраховки и алтернативни маршрути поддържат цените високи.

Това е особено важно за Европа и Азия, които са силно зависими от доставките от Персийския залив. Продължителното нарушаване на корабоплаването през Ормуз може да доведе до по-високи цени на горивата и нов инфлационен натиск.

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Вашингтон увеличава военния натиск

Докато дипломатите продължават разговорите, САЩ засилват военното си присъствие в региона.

Американските военни изпращат допълнителни сили и кораби в Близкия изток, включително самолетоносачната група около USS Theodore Roosevelt. Това увеличава американския военен потенциал в случай на нови удари срещу Иран.

Президентът Доналд Тръмп от своя страна продължава да предупреждава, че Вашингтон може да възобнови военните действия, ако дипломатическите усилия не доведат до приемливо споразумение.

В същото време американската администрация се опитва да поддържа дипломатически канали чрез посредници от региона. Последните разговори обаче показват, че двете страни остават далеч една от друга по ключовите въпроси.

Защо Ормуз е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света. Преди войната през него преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и газ.

Затова всяко ограничаване на движението през протока има потенциал да предизвика ефект върху световните пазари.

Проблемът е още по-голям за държавите от Персийския залив. Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и Кувейт разчитат на морските маршрути за износа на огромни количества енергийни ресурси.

Всяко продължително прекъсване би поставило под натиск не само цените на петрола, но и глобалните вериги за доставки.

Конфликтът вече има регионално измерение

Напрежението не се ограничава до директното противопоставяне между Вашингтон и Техеран.

В Йемен подкрепяното от Саудитска Арабия правителство започна нова голяма военна операция срещу подкрепяните от Иран хути. Боевете около стратегически райони и Червено море създават допълнителен риск за международното корабоплаване.

Хутите от своя страна са извършвали атаки срещу цели, свързани със Саудитска Арабия, включително срещу енергийна инфраструктура. Това увеличава опасността конфликтът да се разпространи по още един фронт.

Така постепенно се оформя по-широка регионална криза, в която участват или са засегнати САЩ, Иран, Израел, държавите от Персийския залив и подкрепяни от Иран въоръжени групировки.

Как се стигна дотук

Сегашната криза е резултат от продължителното противопоставяне между Вашингтон и Техеран, което включва спорове около иранската ядрена програма, американските санкции и регионалното влияние на Иран.

След началото на войната между САЩ и Иран през 2026 г. бяха направени няколко опита за прекратяване на бойните действия. Дипломатическите усилия обаче многократно се сблъскваха с различия относно санкциите, ядрената програма и условията за свободно корабоплаване.

През септември Вашингтон и Техеран започнаха нови разговори чрез посредници. Обсъждан е и поетапен план, според който Иран да възстанови свободното корабоплаване през Ормуз, а САЩ да отменят част от икономическия натиск. До окончателно споразумение обаче не се стигна. RReuters

Дипломацията все още е възможна

Въпреки острия тон и военното напрежение, дипломатическият канал не е напълно затворен.

Иран заявява, че е готов да разговаря, но настоява за гаранции срещу нови американски атаки и за промяна в санкционната политика. Вашингтон от своя страна иска конкретни гаранции относно иранската ядрена програма и свободното корабоплаване.

Това оставя малък прозорец за преговори, но той е подложен на постоянен риск.

Какво следва

Следващите дни могат да се окажат решаващи. Ако дипломатическите усилия доведат до договореност за Ормузкия проток, напрежението може постепенно да спадне.

Ако обаче преговорите се провалят и последват нови атаки, рискът от по-широка регионална война ще нарасне значително.

Особено важен ще бъде въпросът дали Иран ще предприеме действия срещу американски или съюзнически цели и дали Вашингтон ще отговори с нови въздушни удари.

На този фон изтеглянето на американските бомбардировачи от RAF Fairford изглежда като напомняне, че конфликтът вече има отражение и върху сигурността на американските военни обекти извън Близкия изток.

Засега и двете страни говорят за възможността за дипломация. Но едновременно с това продължават да се подготвят за най-лошия сценарий.