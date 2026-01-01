Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи заяви, че никой не знае кой управлява Иран по време на американско-израелската война срещу Ислямската република, която продължава вече осми месец, предаде Ройтерс.

„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната“, заяви Тръмп.

Говорителят на иранското външно министерство заяви в неделя, че Вашингтон знае много добре кой е техният еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в Иран.

„Проблемът всъщност е точно обратният: той се корени в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители“, заяви говорителят по време на пресконференция.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит в първия ден на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари, припомня Ройтерс. Синът му Моджтаба Хаменей бе избран за негов приемник, но не е бил виждан на публично място, откакто беше ранен при същия удар, при който загина баща му.

САЩ и Иран: Дипломация или ескалация на ръба

Иран отвърна на атаките с удари срещу Израел и страните от Персийския залив, в които са разположени американски бази.

При американско-израелските удари срещу Иран и при израелските атаки срещу Ливан бяха убити хиляди хора, а милиони бяха принудени да напуснат домовете си.

Цените на горивата, които се повишиха в следствие на войната, представляват проблем за Републиканската партия на Тръмп в навечерието на междинните избори в САЩ през ноември, от резултатите от които зависи коя партия ще контролира Конгреса.

Тръмп, чиято популярност напоследък се задържа на рекордно ниско ниво на фона на опасенията от високата цена на живота, дължаща се на скока на цените на бензина и дизела, изглежда няма ясно определена цел и дава постоянно променящи се срокове за край на войната, коментира Ройтерс.