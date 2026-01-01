Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров се изправиха един срещу друг в единствения си телевизионен дебат преди балотажа на 1 ноември. В ефира на БНТ двамата размениха остри реплики по темите за войната в Украйна, сигурността в Черно море, отношенията с Република Северна Македония, правомощията на президента и икономическата ситуация в страната.

При 100% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

Ниската избирателна активност на изборите на 25 октомври

Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. „Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.

Гюров сравни президентската институция с „пиано в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.

„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.

Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват

„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.

„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пиано“.

Илияна Йотова постави въпроса за политическата подкрепа зад кандидатурите за президент и отправи въпрос към Андрей Гюров за подкрепата от ДПС.

„Зад кампанията застана „Прогресивна България“ и БСП. Днес видях, че част от формациите, които подкрепят Гюров, потърсиха подкрепа от ДПС. Какво им обещахте, г-н Гюров?“, попита Йотова.

В отговор Гюров заяви, че е изграден широк инициативен комитет, в който няма политически лидери и представители на Държавна сигурност.

„Ние никога не сме търсили подкрепа от партийни лидери. Очакваме подкрепа от българските граждани“, заяви кандидатът.

Йотова: Свиках КСНС заради атаките по търговски кораби

Във връзка с атаките по търговски кораби Илияна Йотова заяви, че е поставила въпроса за сигурността пред Общото събрание на ООН и лидерите на 193 държави още преди месец.

„Когато се върнах в България, трябваше да получа поне едно доверие. Тази банална тема беше опровергана по най-опасния начин. Важното е какво правим оттук нататък“, заяви тя по време на дебата.

Йотова посочи, че е свикала Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) и че България е потърсила помощта на партньорите си от Европейския съюз и НАТО.

Тя предложи да се проведе среща за сигурността в Черно море с участието на България, Румъния, Турция, Грузия и Русия.

Гюров: Мълчанието не е отбрана

„Пожелание за мораториум не е отбранителна стратегия, мълчанието не е отбрана“, заяви Андрей Гюров в отговор на въпрос за атаките срещу търговски кораби и действията, които президентът трябва да предприеме за гарантиране на сигурността.

По думите му първо е трябвало опасността да бъде назована, а България да се присъедини към резолюцията на ООН. Гюров посочи и необходимостта от защита срещу дронове и противоракетен щит.

Той разкритикува свикването на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), като го определи като прекалено закъсняло и заяви, че не са били взети конкретни решения и поставени конкретни цели.

„Това, което виждаме, е, че снишаването води до ескалиране на конфликтите“, заяви Гюров.

„Навсякъде, където участвам, всичко пречупвам през националния интерес на България“, заяви Илияна Йотова. Тя посочи, че според нея Европа трябва да има свои предложения за това как да изглежда мирът в Украйна.

„Винаги съм на мнение, че трябва в голямото европейско семейство да имаме предложение как да изглежда мирът в Украйна. Европа в момента е изтикана от целия този процес“, заяви Йотова.

По думите ѝ е необходимо истинско споразумение за мир, в което Русия също да участва.

„Няма как да изключите Русия в това отношение, не може някой друг да вземе решения вместо нея“, каза тя, след което попита Гюров коя точно защита от дронове има предвид.

В отговор Андрей Гюров заяви, че министърът на отбраната е отказал България да се включи, тъй като това е "прекалено скъпо за страната". По думите му държавата е решила да се включи, след като ситуацията ескалирала.

Гюров: Когато нямаш позиция и не си на масата, си в менюто

На въпрос какво плаши българите – пренебрегването на националните интереси или рискът политиката на неутралитет да направи страната беззащитна, Андрей Гюров коментира изказването на премиера Румен Радев, че на балотажа избираме между войната и мира.

„Когато нямаш позиция и не си на масата, си в менюто“, заяви Гюров.

Той попита какво означава изборът между война и мир и посочи, че не се очаква една държава да участва във войната.

„Русия трябва да спре агресията. Нека назовем държавата агресор. Докато ние не посочим тази заплаха, не можем да се подготвим да се защитим от нея“, заяви кандидатът за президент.

Йотова: Мир може да дойде само чрез преговори

„Мир може да дойде само чрез преговори“, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос за войната в Украйна и позицията на България.

По думите ѝ войната не е започнала през 2022 г., а през 2013–2014 г., като през годините са били представяни различни проекти за мир.

Йотова посочи, че споразуменията са имали за цел постигането на примирие, и подчерта, че без участието на Русия това няма как да се случи.

Йотова към Гюров: Защо не чухте народните представители за Коалицията на желаещите?

Илияна Йотова отправи въпрос към Андрей Гюров за поетия ангажимент България да участва в коалицията на желаещите, като заяви, че това означава присъствие на войници в Украйна.

„Поехте ангажимент България да участва в коалиция на желаещите, това е присъствие на войници в Украйна. Ако сте били убеден, че трябва да подпишете това споразумение, вие бяхте премиер, когато действаше Народното събрание. Защо не чухте народните представители?“, попита Йотова.

По думите й Боташ скоро ще бъде "много полезен" за България.

Гюров: Никъде не се предвижда български войници да отиват в Украйна

Андрей Гюров отговори на критиките на Илияна Йотова относно участието на България в коалицията на желаещите, като заяви, че споразумението не предвижда изпращане на български военнослужещи в Украйна.

Той припомни спирането на доставките на газ от „Газпром“ и заяви, че компанията е искала да остави България „на тъмно и на студено“.

Гюров посочи, че споразумението е било внесено в Народното събрание, но председателят на парламента го е върнал към правителството с аргумента, че правомощието е на Министерския съвет.

„Посочете един текст, в който има ангажимент. Това е рамково споразумение, всеки един договор подлежи на ратификация. Никъде не се предвижда български войници да отиват в Украйна“, заяви Гюров.

Йотова: Президентската институция постави на масата темата за българите в РСМ

Илияна Йотова заяви, че няма промяна в отношенията с Република Северна Македония и в процеса по присъединяването ѝ към Европейския съюз след подписването на споразумението.

Тя посочи случая с Християн Пендиков и оправдаването на нападателите му като пример за проблемите, заради които България ще продължи да настоява за спазването на европейските политики. По думите ѝ Скопие прави опити определени протоколи да бъдат оставени настрана.

Йотова заяви още, че при управлението на Кирил Петков е имало риск българската позиция да бъде предадена. Тя припомни среща при Румен Радев, която по думите ѝ е осуетила този процес, и подчерта, че президентската институция е поставила на масата темата за българите в Северна Македония.

Андрей Гюров коментира, че е интересно как се е променила позицията на президентската институция след приемането на френското предложение.

Той припомни критиките към правителството, което е искало българската позиция да стане част от общоевропейската политика. По думите му сега, след приемането на френското споразумение, всички партии го подкрепят безапелационно и го определят като добро решение.

Йотова: Ако трябва да влезем в машина на времето, отново бих избрала Гюров за служебен премиер

На въпрос дали отново би предложила Андрей Гюров за служебен министър-председател, Илияна Йотова отговори, че ако можеше да се върне назад във времето, би направила същия избор.

„Да, благодарение на една коалиция нямах избор. Така наречената домова книга с предложенията – половината от тях не ставаха, бяха несъвместими. От останалите избрах Гюров“, заяви тя.

Гюров отговори, че сред хората в домовата книга има и такива, назначени от президентската институция. На въпроса дали отново би приел поста, той заяви, че вече е показал готовност да поеме отговорност, когато това е важно за страната.

Гюров: Не вярвам, че президентската институция трябва да има повече правомощия

Андрей Гюров заяви, че домовата книга е свършила своята работа и че България трябва да гледа напред след тежкия период, през който е преминала.

По думите му в Конституцията трябва да има контрол и баланс, а направените промени допринасят за това.

„Не вярвам, че президентската институция трябва да има повече правомощия. Трябва да се търси обединение. Ние сме парламентарна република, президентът заедно с Конституционния съд е важна граница пред това да няма самозабравяне“, заяви Гюров.

Илияна Йотова заяви, че домовата книга трябва да бъде премахната и президентът да има право на избор при назначаването на служебен министър-председател.

„Тази позорна домова книга трябва да бъде премахната, президентът трябва да има избор“, заяви тя. Йотова допълни, че Андрей Гюров се е справил с организирането на изборите, но го обвини, че по време на управлението му цените са се повишили най-много, а инфлацията е нараснала.

„Г-н Гюров, позволете ми един приятелски съвет. Нека другите да дават оценките за вас. Вие се справихте с изборите, но по време на вашето управление най-много се вдигнаха цените, скочи инфлацията. Вие се оказахте неспособен да се справите“, заяви Йотова.

Гюров: Аз съм независим кандидат, няма връзка между мен и подкрепящите ме партии

Андрей Гюров заяви, че няма да има концентрация на власт, ако бъде избран за президент, тъй като е независим кандидат и няма връзка между него и партиите, които го подкрепят.

По темата за бюджета Гюров посочи, че срещу настоящия проект са били отправени предупреждения, но той е бил приет бързо, вместо да бъде върнат за обществено обсъждане.

Той припомни, че предишното правителство е паднало заради бюджет, и постави въпроса защо сега се е бързало с приемането му.

Йотова: Институциите трябва да разговарят помежду си за бюджета

Илияна Йотова заяви, че не смята за проблем институциите да си сътрудничат и че бюджетът не трябва да бъде блокиран, без да е бил обсъден.

По думите ѝ още преди същинската работа по бюджета институциите трябва да разговарят помежду си, включително с министерствата и изпълнителната власт.

Йотова обвини Гюров, че е "объркал нещата". Тя припомни, че Асен Василев и Николай Денков са сезирали Конституционния съд за бюджета и заяви, че преди седмица съдът е постановил, че той не противоречи на Конституцията.

Гюров: Бюджетът беше скрит преди изборите

На въпрос какво може да направи като президент за високите цени и за новия бюджет за 2027 г. Андрей Гюров заяви, че независимият държавен глава трябва да защитава интересите на българските граждани.

Той посочи, че като президент би следил дали се поемат допълнителни дългове. „Бюджетът беше скрит преди изборите. Ако беше добър, щяхме да видим подробности“, заяви Гюров.

Йотова: Г-н Гюров, следващият бюджет ще го разпиша аз

Илияна Йотова заяви, че ако Андрей Гюров спечели президентските избори, следващият държавен бюджет ще бъде подписан до края на годината. Тя постави под съмнение твърденията му, че всичко с публичните финанси е било наред, след като Европейската комисия е започнала процедура за свръхдефицит.

„Няма как за един месец да се е качил така – или документите, които България е изпратила, са били неточни от 2024 година, когато финансов министър е бил Асен Василев, или във вашето правителство цените са скочили толкова много“, заяви Йотова.

Гюров попита Йотова за свободата на словото

Андрей Гюров постави въпроса за свободата на медиите и попита Илияна Йотова каква позиция би заела, ако вицепремиер говори за „добри“ и „лоши“ медии, а пресцентърът на Министерския съвет се използва за агитация в полза на един от кандидатите.

Йотова отговори, че свободата на медиите означава всеки да може свободно да изразява мнението си – независимо дали е премиер, вицепремиер или гражданин. По думите ѝ това е право, което не трябва да бъде ограничавано чрез цензура или автоцензура.

Гюров отрече да е говорил за „възродителен процес“

Илияна Йотова попита Андрей Гюров дали продължава да твърди, че в България отново има „възродителен процес“, след като двама кметове бяха арестувани. Тя припомни, че винаги е давала България за пример за толерантност.

Гюров отхвърли твърдението, като заяви, че Йотова му приписва думи, които не е казвал.

„Когато отправяте обвинения, да проверите думите. Много от вашите съмишленици разпространяват фалшиви новини за мен, вие вкарвате лъжливи думи в моята уста“, заяви той.

По думите му той не е говорил за „възродителен процес“, а е казал, че борбата с олигархията е закъсняла. Гюров добави, че медиите като четвърта власт трябва да бъдат коректив на държавното управление.

Йотова отрече да е помилвала неправомерно наркотрафиканти

Андрей Гюров попита Илияна Йотова дали ще се извини на българските майки за това, че е помилвала наркотрафиканти.

Йотова отговори, че Гюров е изградил цялата си кампания върху лъжи. Тя заяви, че лично е предоставила на българската прокуратура всички документи, свързани с помилванията.

По отношение на съмненията за лекари Йотова посочи, че прокуратурата трябва да извърши проверка. Тя добави, че не е имала основание да се съмнява в комисията, назначена от Надежда Йорданова и Асена Сербезова.

Йотова обвини Гюров в лични нападки по време на кампанията

Илияна Йотова заяви, че предизборната кампания е била белязана от лични нападки, действия на тролове и опити на медии да засегнат съпруга ѝ. Тя попита Андрей Гюров дали одобрява подобен начин на водене на кампания.

Гюров отговори, че неговата кампания е била открита и директна и че екипът му не е отправял лични нападки, а е спазвал добрия тон.

Той заяви, че опитите за получаване на информация са били възпрепятствани от „Прогресивна България“. По думите му председателят на парламентарната група на формацията е отправял лъжи, а депутати са споделяли колажи, на които Гюров целува украинско знаме.

„Това са действия, които не се криете, използвате лицето на „Прогресивна България“, за да внушавате лъжи“, заяви Гюров.

Йотова заяви, че не е лекар и каза, че прокуратурата ще провери каква информация е била предоставяна. По думите ѝ Гюров злоупотребява с темата, а тя няма достъп до парламентарната трибуна.

Гюров посочи, че е приел всички предложения за дебати, но те са били отказани от предизборния щаб на Йотова. Той определи кампанията на своя екип като позитивна и заяви, че резултатите от изборите показват това.

По думите му „калната, мръсна кампания с внушения и заплахи от несъществуващи врагове“ е довела до сериозен спад в подкрепата за „Прогресивна България“.

В края на дебата кандидатите бяха попитани какво е щастието за тях.

Андрей Гюров посочи три неща: хубава книга, топла къща и сняг. За Илияна Йотова щастието е свързано със съпруга ѝ и внука ѝ.

Йотова посочи майка си за своя опора, Гюров – съпругата си

На въпрос кой е опората им в личните моменти Илияна Йотова посочи майка си, а Андрей Гюров – съпругата си. Той отбеляза, че са заедно от 32 години и са преминали през всичко заедно.

Кандидатите бяха попитани и защо техните вицепрезиденти са подходящи за поста. Гюров обясни, че Петър Кандев го допълва с опита си в осигуряването на сигурността.

Йотова заяви, че Илияна Кирил Вълчев е човек на словото и на правото. Тя припомни, че девет години е изпълнявала функциите на вицепрезидент.

Андрей Гюров заяви, че е живял в чужбина и определи работата на Илияна Йотова с българските общности зад граница като много силна. Като критика към нея той посочи невъзможността ѝ да действа като коректив на управлението.

Йотова заяви, че винаги е подкрепяла разговорите и диалога. По думите ѝ хората са уморени от разделението и блокажа. Тя допълни, че познава Гюров малко и няма мнение за него.

На въпрос кой е личният им успех, Андрей Гюров посочи семейството си. Той заяви, че има прекрасни синове, които са истински човеци.

Илияна Йотова определи като свой успех възможността да бъде до най-близките си – съпруга си, сина си и неговото семейство, както и до внука си. Тя добави, че през всичките години е работила за страната си.

Заключителни думи

Андрей Гюров: „Към българските граждани проведохме наистина една много открита кампания. Посетихме стотици градове и села. Изминахме хиляди километри и срещнахме се с десетки хиляди хора. И това, което правихме най-много, е слушахме. Слушахме и си записвахме, защото искахме от този диалог наистина да изработим платформата за петгодишния мандат. Имахме 78 дни в служебното правителство. Хората споделиха, че те са им дали надежда. Искаме след следващите пет години да погледнем назад и да кажем свършихме добра работа“

Илияна Йотова: „Благодаря на всички български граждани за тяхната активност. И тъй като вторият тур на изборите ще бъде на един от най-големите български празници - 1 ноември, деня, в който ще си спомним славни исторически събития, деня, в който ще отбележим велики личности от българската история. Хора, които са оставили дълбоки следи. Хора, които са мислили преди всичко за България. Хора, които са имали невероятното умение, талант и дарба от Бога, за да могат да гледат напред във времето. Нека на този ден наистина бъдем достойни за тях, да бъдем смели, да защитим най-голямото си право, едно от най-големите правото на избор. Да дойдем и да гласуваме за няколко минути, за няколко часа и да кажем обичаме България“.

В края на дебата Илияна Йотова и Андрей Гюров си стиснаха ръцете и си пожелаха успех. „Успех ви желая, г-н Гюров, така, както ви пожелах успех тогава, когато ви назначих за служебен министър-председател“, заяви Йотова.

Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Дискусията се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия.

Дебатът дава възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.