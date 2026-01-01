Четирима задържани, образувано едно досъдебно производства и шест предварителни проверки след спецоперация на територията на Районното управление във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Рано тази сутрин на територията на видинското районно управление стартира специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и нарушенията на изборното законодателство.

В обхвата на полицейските действия са били включени населени места и квартали на териториите, обслужвани от полицейските участъци в село Арчар, видинския кв. „Нов път“ и град Брегово. В акцията са участвали служители на Районното управление във Видин, сектор „Пътна полиция“ и пет екипа на Зонално жандармерийско управление в Монтана.

На изградените седем временни контролно-пропускателни пункта са били проверени 273 моторни превозни средства и 346 лица (18 от тях – криминален контингент).

За констатираните нарушения полицейските служители съставили един акт по Закона за българските лични документи, 5 акта и 21 фиша по Закона за движението по пътищата и връчили 34 електронни фиша и една заповед за прилагане на принудителна административна мярка.