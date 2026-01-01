Дигитална свързаност между Европа и Азия през Черно море ще достигне до България през 2027 г. чрез международен проект за пренос на данни. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев по време на международния форум "ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации", който се провежда в Международния конгресен център в Бургас.

Проектът предвижда изграждането на връзка, която ще преминава през Казахстан, Азербайджан и Черно море, за да достигне до София. По думите на министъра дигиталната инфраструктура ще създаде нови възможности за региона, тъй като данните са основен двигател на икономиката на знанието и на дейностите с висока добавена стойност.

Василев посочи, че освен развитието на туризма и търговията, Черноморският регион трябва да работи и за подобряване на свързаността.

Той акцентира и върху необходимостта научните разработки да намират практическо приложение, вместо да остават само научни публикации. Според него работещият модел е партньорството между общините, научните институти и предприемачите.

Ние, като участници в публичните институции, трябва да насърчаваме все повече и да бъдем първият клиент на тази иновация, заяви министърът.

Василев съобщи, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация работи по създаването на ясен и достъпен принцип за технологичен трансфер. Целта е учените и изследователите да бъдат насърчени да комерсиализират своите разработки и да ги превръщат в продукти и услуги, които решават конкретни проблеми.