Районният съд в Дупница наложи ефективно наказание от 8 месеца лишаване от свобода на 35-годишен мъж, управлявал автомобил с 2,23 промила алкохол в кръвта.

Нарушението е извършено на 15 май 2026 г. около 11:55 часа в Дупница. Подсъдимият управлявал лек автомобил „Фиат“, след като употребил значително количество алкохол.

Мъжът вече е бил осъждан за идентично престъпление. Заради новото нарушение съдът привежда в изпълнение и предишната му условна присъда от 6 месеца затвор.

Освен ефективното лишаване от свобода, съдът му наложи глоба от 1022,58 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 година и 8 месеца.

Той трябва да заплати и 280 евро на държавата – стойността на автомобила „Фиат“, послужил за извършване на престъплението.

Освен това Районният съд в Дупница постанови ефективна присъда срещу мъж от общината, управлявал автомобил с 1,08 промила алкохол, след като вече е бил осъждан за същото престъпление.

Случаят е от 7 май 2025 г., когато около 07:33 часа на ул. „Орлинска“ в Дупница мъжът управлявал собствения си автомобил „Деу“.

Съдът му наложи наказание от 4 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Заради повторното престъпление беше приведено в изпълнение и предишното му условно наказание от 5 месеца затвор, наложено през 2023 г.

Така мъжът ще трябва да изтърпи и двете наказания ефективно.