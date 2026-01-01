Израел е изправен пред седмици, а вероятно и месеци на политическа несигурност, след като окончателните изборни резултати показаха, че няма ясен победител.

Нито един от двата основни политически блока – този около дясната партия „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху и този около центристката партия „Яшар“ на основния му съперник Гади Айзенкот – не успя да спечели необходимите 61 места за формиране на правителство в 120-местния израелски парламент.

Какви са възможностите за съставяне на ново правителство?

Задачата изглежда изключително трудна. Дълбоките политически и идеологически разделения в страната правят дори привидно очевидните коалиционни варианти почти невъзможни.

Все пак има няколко възможни изхода от ситуацията, макар че крайният резултат може да бъде нестабилна коалиция, която да се задържи на власт едва година или малко повече. Ако партийните лидери не успеят да постигнат споразумение в рамките на предвидените 12 седмици, израелците отново ще трябва да отидат до урните.

Ето четири възможни сценария, които биха могли да предотвратят нови избори.

Сценарий 1: Опозиционно правителство

На теория най-прекият път пред опозицията към свалянето на Нетаняху минава през сътрудничество между еврейските и арабските партии. Именно това обаче се оказва най-голямото препятствие.

Двама от лидерите на десните партии в опозиционния блок – бившият премиер Нафтали Бенет и бившият министър на отбраната Авигдор Либерман – се противопоставят на всяко правителство, което разчита на подкрепата на двете арабски партии в парламента – „Съвместната листа“ и „Раам“. Това важи както за участието им в самата управляваща коалиция, така и за подкрепата им отвън за евентуално правителство на малцинството.

Двамата лидери затвърдиха тази позиция след атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Досега само едно израелско правителство е включвало арабска партия като пълноправен коалиционен партньор. „Раам“ участва в осемпартийната коалиция, която свали Нетаняху от власт през 2021 г. Правителството обаче се разпадна само година по-късно.

Дори да не успеят да съставят правителство, опозиционните партии биха могли да обединят усилията си в парламента и да използват мнозинството си, за да сменят председателя на Кнесета (парламентът на Израел) и да овладеят други ключови парламентарни позиции. Така те биха могли да ограничат възможностите на правителството на Нетаняху, докато то продължава да изпълнява функциите си.

Създаването на коалиция, която действително да замени Нетаняху начело на Израел, обаче остава изключително сложна и политически чувствителна задача.

Сценарий 2: Правителство на националното единство

Друг възможен изход е двата основни политически блока да се обединят в правителство на националното единство.

В него със сигурност би участвала партията „Ликуд“ на Нетаняху, както и някои от настоящите му коалиционни партньори. Ключово условие обаче би било присъединяването на поне една партия от опозиционния лагер.

Смята се, че Нетаняху е готов да се раздели с крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, но не и с министъра на финансите Бецалел Смотрич и ултраортодоксалните партии.

Айзенкот обаче категорично изключи възможността да участва в правителство с Нетаняху. Освен това много израелци, които отдавна искат оттеглянето на „Биби“ от властта, биха приели подобен компромис като предателство, ако лидерът на „Яшар“ промени позицията си.

Сценарий 3: Правителство на Нетаняху с подкрепата на депутати от опозицията

Друг вариант е Нетаняху да се опита да привлече на своя страна отделни депутати или цели групи от опозиционните партии.

Това обаче няма да е лесно. И четиримата лидери на опозиционния блок – Айзенкот, Бенет, Либерман и Яир Голан – заявиха, че няма да участват в правителство с Нетаняху.

Освен това блокът на премиера изостава с цели осем места от необходимото мнозинство. Това означава, че той ще трябва да убеди поне осем депутати от опозицията да сменят лагера си – сериозно политическо предизвикателство.

Сценарий 4: Нови избори

Докато зад кулисите се обсъждат различните възможности за излизане от политическата криза, президентът на Израел Ицхак Херцог ще проведе публични консултации с лидерите на всички партии, спечелили места в Кнесета.

След като изслуша позициите им, той ще възложи на един от политическите лидери мандат за съставяне на правителство. Очаква се арабските партии да подкрепят Айзенкот, което може да даде основание на президента първо да се обърне към лидера на „Яшар“.

Получилият мандата ще разполага с 28 дни, за да състави правителство. При необходимост срокът може да бъде удължен с още 14 дни.

Ако опитът се провали, президентът ще възложи задачата на друг политически лидер, който също ще има 28 дни, за да постигне необходимото споразумение.

Ако и този опит се окаже неуспешен, мнозинството от депутатите в Кнесета може да поиска от президента да възложи мандата на трети кандидат. Той ще разполага с 14 дни, за да събере подкрепа и да сформира коалиция.

Ако нито един от тези опити не доведе до резултат, Израел ще трябва да проведе нови парламентарни избори.