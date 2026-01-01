В Тел Авив поддръжниците на опозиционния израелски лидер Гади Айзенкот не губят надежда след вчерашните избори, а в Йерусалим привържениците на Бенямин Нетаняху се наслаждават на обрата, който се оформи през последните няколко часа, предаде Франс прес. Двата лагера са обзети от едно и също тревожно очакване на изключително оспорваните избори.

Езкитполовете първоначално показаха лека преднина за блока на опозицията, преди нови резултати да поставят наравно двата лагера. Точно в 22 ч. снощи наздравици се вдигнаха в залата, в която центристката партия “Яшар” събра поддръжниците си в изборната нощ. Лидерът ѝ - бившият началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, се очерта по време на кампанията като основен съперник на Бенямин Нетаняху, който ръководи страната повече от 18 години.

Първият вот след атаката на палестинското ислямистко движение “Хамас” на 7 октомври 2023 г. отбеляза най-високата избирателна активност от 1999 г. насам - 77,7%.

За настоящия премиер, чиито опоненти го обвиняват в провал на сигурността и за отказа му да сформира независима разследваща комисия - залогът е политическото му оцеляване.

Пред привържениците си тази нощ Нетаняху призова за сформиране на силно дясно правителство. Неговата дясна партия “Ликуд” се очертава като “най-голямата партия в Израел”, заяви премиерът и добави, че десният блок си е гарантирал ясно мнозинство сред еврейските гласоподаватели.

Придружен от съпругата си Сара, Нетаняху изглеждаше оптимистично настроен, ръкопляскаше и благодареше на поддръжниците си. “Не трябва да сформираме правителство, което разчита на арабски, антиционистки партии”, заяви 77-годишният премиер.

Той обвини арабските партии, че се противопоставят на съществуването на Израел и описват групировката “Хамас” като благотворителна организация, а израелските военни наричат военнопрестъпници.

Нетаняху също така предупреди, че заплахите от заклетия враг на Израел Иран все още не са отминали. “Докато съществува фанатизираният режим, те ще продължават да опитват да ни унищожат”, посочи той.

Израел и САЩ трябва да работят заедно, за да “премахнат тази заплаха веднъж и завинаги”, добави Нетаняху.

От друга страна Айзенкот заяви, че израелският народ е “гласувал за промяна” и обеща бързо да сформира правителство. “Написахме история! Обществото гласува за промяна”, заяви опозиционният лидер пред поддръжниците си.

“Израелското общество гласува срещу това Нетаняху да продължи да бъде министър-председател на Израел”, каза той и добави, че ще работи, за “зачитане на волята на народа”.

“Израел върви към нова епоха - епоха на надежда, взаимна отговорност и солидарност”, заяви Айзенкот.

Първите изборите след атаката на “Хамас” и последвалата война в Газа, бяха разглеждани като “повратен момент“ за дълбоко разделената страна.

Залогът беше дали Нетаняху ще остане на власт или “дали политическите му опоненти ще могат да съберат достатъчно подкрепа, за да доведат до смяна на правителството“.

След атаките на 7 октомври Айзенкот се присъедини към “извънредното правителство“ на Нетаняху, но по-късно подаде оставка поради несъгласие с премиера.

Основните телевизионни канали прогнозираха, че блокът около Айзенкот ще спечели между 52 и 53 места, а блокът на Нетаняху – около 50. Според екзитполовете останалите 17–18 места ще бъдат разпределени между арабски партии, които не са обвързани с нито един от двата блока. Някои израелски медии, включително подкрепящият Нетаняху Канал 14, прогнозираха значително по-силно представяне на премиера и съюзниците му, като заявиха, че те ще спечелят общо 60 места. Нетаняху, на 77 години, е премиер в продължение на близо 19 от последните 30 години и многократно е преодолявал политически кризи. Противниците му успяха да го отстранят от премиерския пост само веднъж от 2009 г. насам – след четири неубедителни избори в рамките на две години. Осемнадесет месеца по-късно той се върна на власт. За много от противниците на Нетаняху изборите бяха свързани с търсенето на отговорност за провалите в сигурността на 7 октомври. Опозиционните групи обещаха национално разследване, на което премиерът се противопоставя.