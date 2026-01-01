Трима души, сред които двама непълнолетни, са арестувани във връзка с предполагаем заговор за стрелба в гимназия в Атланта, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.
Информацията за предполагаемия заговор бе разпространена дни, след като 16-годишен младеж уби три деца и учител при стрелба в начално училище в централната част на щата Орегон.
🚨 THREATS TO CHEROKEE HIGH SCHOOL: THREE ARRESTED Last week, FBI Atlanta identified threatening social media posts and alerted school police, leading to a joint investigation and the arrest of three suspects in an alleged conspiracy to carry out a shooting at Cherokee High School. The FBI assisted Canton Police with the investigation and the arrests in Georgia and California. Firearms, ammunition, and electronic devices were collected as evidence. Authorities have identified no known ongoing threat to Cherokee High School or other Cherokee County schools. This reiterates the importance of "See Something. Say Something" Read more: https://t.co/vDsRZAo6Ro— FBI Atlanta (@FBIAtlanta) October 27, 2026
ФБР е разкрило заплашителни онлайн публикации от един от тримата задържани и е работило с местната полиция, за да бъдат арестувани на 20 и 23 октомври, залавяйки двама от тях в Джорджия, а третия в Калифорния, съобщи полицията в изявление до пресата. В задържаните са открити оръжия и боеприпаси.
Те са арестувани по подозрение за подготовка за убийство. Полицията заяви, че един от заподозрените е 21-годишен, а втори е на 17 г., но не уточни възрастта на третия, за когото се знае само, че е непълнолетен и е бивш ученик в гимназията, в която е планирано предполагаемото нападение.
Разследването по случая продължава, добави полицията.