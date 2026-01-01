Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) апелира шофьорите, на които им предстои пътуване в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия заради прогнозите за влошаване на времето, валежи и понижение на температурите. Това съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Вчера на прохода „Петрохан“ е имало слаб снеговалеж, а прогнозите за планините Стара планина, Витоша, Рила и Пирин са за валежи от сняг. Областните пътни управления следят прогнозата за времето и са в готовност при необходимост да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

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От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа може да се получава от интернет страницата на АПИ , както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.