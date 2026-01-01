Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е склонен на превантивни удари срещу Иран преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври, но предупреди Техеран и прокситата му също да не атакуват Израел, предаде Ройтерс.

"За нас това не е подходящ вариант, не го разглеждаме", каза Нетаняху в интервю за израелското военно радио, запитан за възможността за превантивни удари и за твърденията на свои политически опоненти, че търси военна конфронтация преди изборите.

"Дори ако Иран изстреля ракети срещу нас, те отново ще обвинят мен", каза израелският премиер.

Нетаняху повтори предишни свои предупреждения към Иран, че Израел ще отговори твърдо, ако бъде атакуван.

Бенямин Нетаняху заяви, че иранският режим е напът да рухне

Той не пожела да даде повече подробности за възможността за превантивен удар след изборите или за неотдавнашните си разговори с Вашингтон за Иран.

САЩ и Иран са във война от 28 февруари, когато Вашингтон и Тел Авив атакуваха Техеран, а той отговори с удари по Израел и страните от Персийския залив, припомня Ройтерс.

Иран и Израел не са си разменяли удари от юни насам.

Запитан дали Израел помага на Саудитска Арабия във военните действия срещу свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси, Нетаняху отговори: "Не искам да навлизам в тази материя. Мога само да ви кажа, че много държави в Близкия изток се обръщат към нас, следвайки нашите огромни успехи и значими постижения".

Нетаняху каза също, че прокситата на Иран готвят атаки срещу Израел преди изборите, посочва Ройтерс.