Централната избирателна комисия (ЦИК) ще проведе днес жребий, от 10:30 ч. в сградата на Народното събрание, за да определи поредността на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент, участващи в балотажа на 1 ноември. Това съобщиха от ЦИК.

Допуснатите кандидати имат право да отправят обръщения в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио в последния ден (30 октомври 2026 г.) на предизборната кампания между двата тура в рамките на 10 минути, посочиха от ЦИК.

Тегленето на жребия се извършва публично, като в кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на допуснатите до нов избор кандидати и наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги издигнали. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на кандидатите, поясниха още от ЦИК.

БТА припомня, че ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров в неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.