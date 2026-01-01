Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви днес, че локалното примирие между Украйна и Русия в град Олешки, Херсонска област, е бил разширен, за да обхване повече територия в този южен украински регион, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарни доставки, предаде Ройтерс.

Примирие в украински град, където хората ядат плевели, за да оцелеят

„Графикът беше ускорен с два дни, за да се гарантира безопасността на цивилните и да се улесни доставката на жизненоважна хуманитарна помощ. Географският обхват на примирието е разширен отвъд Олешки, в рамките на Херсонска област, за да се осигури безопасно преминаване на хуманитарните конвои“, написа в публикация в Екс съпругата на президента на САЩ Доналд Тръмп.