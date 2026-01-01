Област Сливен е била с най-голям общ коефициент на плодовитост в континенталната част на Европейския съюз за трета поредна година през 2024 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес на официалната ѝ страница.

Общият коефициент на плодовитост в област Сливен, прогнозиращ средния брой деца, които би родила жена през целия си фертилен период (от 15 до 49 години) съобразно повъзрастовата плодовитост през отчетната година, е останал на ниво 2,58 живородени деца на жена през 2024 г., до което достигна през предходната година.

На второ място по коефициент на плодовитост след област Сливен в континенталната част на ЕС през 2024 г., също както и през 2023 г., се е наредила област Ямбол с 2,42 живородени деца на жена.

В ЕС през 2024 г. по-голям коефициент на плодовитост, отколкото в областите Сливен и Ямбол, са регистрирали единствено френските отвъдморски територии Майот и Френска Гвиана – съответно 3,51 и 3,10 живородени деца на жена. Общият коефициент на плодовитост за целия ЕС е спаднал до 1,34 живородени деца от една жена през 2024 г. в сравнение с 1,38 през 2023 г. Това е най-ниското равнище от 2001 г. - първата година, за която има данни за ЕС. През 2024 г. България е била страната в ЕС с най-висок общ коефициент на плодовитост за трета поредна година.

След област Сливен, която е на трето място по общ коефициент на плодовитост сред всички области в ЕС, включително отвъдморските територии на страните членки, е била друга българска област – Ямбол.

Теоретично определеният минимум за осигуряване на просто демографско възпроизводство на населението е 2,1 живородени деца от една жена през живота ѝ според актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.).

Единствено областите Сливен и Ямбол на национално ниво обаче са регистрирали по-голям общ коефициент на плодовитост през 2023 и 2024 г., според данните на Евростат.

Сливен е бил с най-голям общ коефициент на плодовитост сред областите в континенталната част на ЕС и през 2022 и 2023 г., а през 2021 и 2020 г. румънският окръг Васлуй заемаше първото място пред област Сливен.

През 2024 г. с общ коефициент на плодовитост над 2 живородени деца на жена у нас са били още областите Ловеч (2,07 деца) и Пазарджик (2,01 деца).

Сред областите в България през 2024 г. с най-нисък коефициент на плодовитост са били Перник (1,39 живородени деца от една жена) и област София – столица (1,47 живородени деца от една жена), следвани от област Разград (1,48 живородени деца от една жена) и Кърджали (1,50 живородени деца от една жена).

Като цяло за България общият коефициент на плодовитост е спаднал до 1,72 живородени деца от една жена през 2024 г. от 1,81 живородени деца през предходната година, което беше рекордно равнище за страната ни от 1990 г.

България е държавата от ЕС с най-голям общият коефициент на плодовитост за 2024, 2023 и 2022 г.