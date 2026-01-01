На 28 октомври (сряда), за смяна на камери, ще се промени организацията на движение в два участъка от републиканската пътна мрежа на територията на областите София и Кюстендил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В област София дейности ще се извършват при км 0 на АМ „Струма“ в двете посоки. Работите ще се изпълняват в периода от 9 ч. до 21 ч., като в този интервал движението в двете посоки ще се осъществява само по активните ленти и ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти.

В област Кюстендил смяна на камери ще се извършва от 8 ч. до 20 ч. по път II-62 Кюстендил - Самоков в района на Дупница (при 43-и км). По време на дейностите трафикът ще е двупосочно в една лента. Движението ще се регулира с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 40 км/ч.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.