Европейската комисия публикува окончателните данни за загиналите при пътнотранспортни произшествия през 2025 г. Техният общ брой е 19 350. Това е с 3% по-малко спрямо 2024 г. и с 15% по-малко спрямо 2019 г.

Швеция и Дания остават държавите с най-безопасни пътища в ЕС, съответно с 19 и 24 жертви на един милион жители. Въпреки напредъка, постигнат от 2019 г. насам, България (71 жертви на милион жители), Румъния (68) и Хърватия (65) продължават да са държавите с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия в ЕС.

Европейският съюз си е поставил за цел да намали наполовина броя на загиналите и тежко ранените при пътнотранспортни произшествия до 2030 г. в рамките на десетгодишна стратегия за пътна безопасност, която се изпълнява от 2021 г.

ЕК: България е напът да намали броя на жертвите по пътищата с 50% до 2030 г.

Предварителните данни за 2026 г. показват положителна тенденция. През първото полугодие държавите, в които броят на загиналите е намалял с повече от 5% спрямо същия период на 2025 г., са повече от тези, в които е отчетено увеличение. Комисията ще продължи да следи развитието на ситуацията и да подкрепя държавите членки в преодоляването на новите предизвикателства пред пътната безопасност.

Тревожни данни: Броят на смъртните случаи по пътищата у нас е значително над средното в ЕС

Европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас заяви: „Пътната безопасност не се изчерпва с правила и разпоредби. Става дума за спасяването на човешки животи и предотвратяването на трагедии, които засягат семейства и общности в цяла Европа. В Европейския съюз всеки загубен живот на пътя е неприемлива загуба. Целта ни е ясна: всеки човек да може да стигне безопасно до мястото, за което е тръгнал, независимо къде пътува и какъв транспорт използва. За тази цел трябва да направим пътищата по-безопасни, да подобрим превенцията и да гарантираме, че всяко пътуване завършва благополучно.“