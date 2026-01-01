Турция може до края на годината да постигне споразумения за придобиване на компании или да предприеме проучвания на находища на петрол и природен газ като част от постигането на целта си за производство на един милион барела петрол и природен газ на ден, заяви турският министър на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар днес в Истанбул, предаде Ройтерс.

Говорейки на енергиен форум в Истанбул, Байрактар посочи, че Турция има капацитет да произвежда 300 000 барела петролен еквивалент. На базата на сегашното планиране се очаква капацитетът да бъде увеличен до 550 000 - 600 000 барела през 2028 г.

Постигането на целта за производство на един милион барела на ден би означавало утрояване на сегашния добив на Турция. Коментарите на Байрактар показват, че Анкара е насочила поглед към чужбина, към Африка, Ливан и други държави, с цел да изпълни плановете си, посочва Ройтерс

"Може да има повече новини, добри новини до края на годината. Можем да купим, да придобием компании. В момента сключваме споразумения за партньорства и ще продължим да го правим. Може да има нови полета за действие, нови държави, може би Африка. При всяко положение, искаме да достигнем целта от един милион барела (на ден)", заяви министърът.

Tурската държавна енергийна компания TPAO вече подписа споразумения за проучвания на газови и петролни находища в Либия и Пакистан и купи дял в петролното находище Киркук в Ирак, припомня Ройтерс. Турция има споразумение със Сомалия за проучване на офшорната зона и вече осъществява дейност в региона.

По думите на Байрактар Турция проучва възможността за търговия с електроенергия с Ливан. Страната проявява интерес и към проучвания на залежи в страната.

Турският министър посочи, че Турция може да прави проучвания за природен газ и петрол с помощта на собствени кораби. "Разполагаме с много силен флот. Заради това сега отиваме в Ливан (...) Проявяваме интерес към офшорната зона на Ливан", каза той.

Байрактар посочи още, че някои европейски държави са предлагали да купуват природен газ от Турция, след като ЕС е решил да спре търговията с Русия след инвазията в Украйна. По думите му Турция може да бъде алтернативен маршрут за Европа преди самата тя да стане енергиен център.