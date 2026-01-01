"Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му" - това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана при разпит по делото срещу Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

По думите на Тонев той е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на НСО в дома на Бойко Борисов, да не стане конфликт между институциите. Инициативата за това е била на Пламен Тончев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Тонев посочи, че е предупредил служителя, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията за това му е била съобщена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие става зам.-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Асен Василев държеше да се поставят белезници на Борисов, каза ген. Тонев. Той посочи, че не помни Кирил Петков да е искал да се слагат белезници.

На срещата в кабинета на Петков са присъствали Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. След това са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов. Началникът на НСО обясни, че намиращите се в кабинета са вдигали наздравици и е имало радост.