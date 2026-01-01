Американският актьор Ноа Уайли е новият „Най-секси мъж на годината“ на списание People. Звездата от сериалите „Спешно отделение“ и „The Pitt“ наследява титлата от британския актьор Джонатан Бейли, който я получи миналата година.

„Помислих, че е шега. И през ум не ми е минавало, че тази чест ще бъде отредена на мен“, коментира Уайли пред People.

Изборът беше обявен в подкаста на комедийната актриса Ейми Полър „Good Hang“. Там 55-годишният актьор се пошегува, че не се чувства достоен за предшествениците си. „Шон Конъри и Дензъл Уошингтън, секси мъжете от миналото, биха ме гледали отвисоко! Трябваше да тренирам повече за това. Няма наръчник, няма правила“, каза той.

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Уайли получава титлата почти 30 години след колегата си от „Спешно отделение“ Джордж Клуни. Според актьора Клуни ще приеме новината с усмивка и „ще се почувства като горд баща“.

Ноа Уайли стана известен през 90-те години с ролята на д-р Джон Картър в „Спешно отделение“, за която получи пет номинации за „Еми“. Шестнайсет години след края на сериала той се върна на малкия екран като д-р Майкъл „Роби“ Робинавич в болничната драма на HBO „The Pitt“. Ролята му донесе „Златен глобус“ и награда „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал. Третият сезон на сериала се очаква през януари 2027 г.

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Списание People избира „Най-секси мъж на годината“ от 1985 г. Първият носител на титлата беше Мел Гибсън, а сред следващите са Джордж Клуни, Брад Пит, Идрис Елба, Пол Ръд и Патрик Демпси.