„Защо скриха Бюджет 2027? Изборите в неделя бяха вот на недоверие към икономическата политика на правителството на Румен Радев. Този звучен шамар от българските граждани така ги изплаши, че скриха Бюджет 2027 в нарушение на закона“, написа във Фейсбук председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Уж бюджетът бил много хубав за гражданите и бизнеса. Тогава защо не го публикувате и изпратите към Народното събрание до 30 октомври, както изисква Законът за публичните финанси, пита политикът и бивш финансов министър.

По малкото публикувани данни бюджетът за догодина продължава политиката на обедняване, се казва в публикацията. По думите на Василев, се очакват над 2 милиарда евро от нови данъци срещу 50 милиона евро свиване на разходите. Ново вдигане на максималния осигурителен доход, ръст на доходите по-нисък от инфлацията, минимална заплата с 30 евро по-ниска от старата формула, данък върху ваучерите за храна, увеличени данъчни оценки…това е, което знаем, посочва бившият финансов министър. Той пита какво още има записано в план-сметката на държавата за 2027 г., така че да я крият толкова усърдно.

„Ако Илияна Йотова стане президент, правителството ще каже (донякъде с право), че хората са подкрепили тяхната политика на прогресивно обедняване. Вето на бюджета няма да има и няма да има кой да ги спре да приемат каквито си искат безумия“, коментира председателят на ПП.

Асен Василев уверява, че никой няма да вкара България във война, „както Радев и Йотова плашат хората, и се опитват да ги излъжат отново“. Но с Радев, като министър-председател, и Йотова, като президент, ще „ощавят“ бизнеса, ще бръкнат в джоба на работещите и ще оставят един милион пенсионери под линията на бедност. „С празна прогресивна кошница с грижа“.

В неделя имаме шанс да покажем, че не сме съгласни с икономическата политика на това правителство, пише още лидерът на ПП.