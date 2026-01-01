„Изборът на президент не трябва да бъде продукт на партийни договорки“. Това заяви лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в специалното студио на NOVA след края на първия тур на президентските избори. Той беше категоричен, че парламентарната група на партията няма да посредничи в разговори с ГЕРБ за осигуряване на подкрепа за Андрей Гюров на балотажа следващата неделя.

Василев потвърди подкрепата си за Андрей Гюров, но изключи възможността партията да води преговори с ГЕРБ за балотажа. Според него решението кой да бъде следващият президент трябва да бъде взето от избирателите, а не от партийните централи.

„За да имаме истински независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки. Българските граждани трябва всеки сам по съвест да излезе, да гласува и да подкрепи кандидата, когото смята за по-добър“, посочи Василев. Той обясни, че Гюров не е търсил подкрепата на ПП, а формацията самостоятелно е решила да застане зад кандидатурата му. Според него всяка партия има право да направи подобен избор, без да бъде обект на натиск от други политически сили.

Асен Василев: Смятам, че г-н Гюров ще бъде страхотен президент на страната

Лидерът на ПП коментира и обвиненията на Румен Радев, че подкрепата за Гюров може да доведе до възстановяване на предишни управленски договорености. Василев припомни протестите от миналата година и заяви, че според него настоящото управление е разочаровало значителна част от хората, които са му гласували доверие. „Милион и 440 хиляди души му дадоха пълната власт. И какво се случи? Шест месеца по-късно всички тези хора останаха излъгани“, заяви той.

Според Василев резултатите от президентските избори показват сериозно отдръпване на подкрепата от управляващите. „Това, което видяхме на тези избори, е пълна делегитимация на това управление“, коментира той. По думите му част от избирателите не подкрепят Илияна Йотова не толкова заради самата нея, колкото заради недоверието си към премиера. „Те смятат, че трябва да има коректив. Трябва да има човек, който да каже: „Вие бъркате, така трябва да се оправят нещата“, допълни лидерът на ПП.

Той отправи критики и към икономическата политика на правителството, като предупреди, че предварително обявените параметри на бюджета за 2027 г. предполагат доходите да нарастват по-бавно от инфлацията. „Това е бюджет на обедняването. Българските граждани ще могат да си купят по-малко“, заяви Василев. Той уточни, че окончателната оценка ще бъде направена след официалното внасяне на проектобюджета.

Попитан дали партията му ще организира протести, Василев отговори, че очаква гражданите сами да изразят недоволството си, ако финансовата рамка запази обявените параметри. Той подчерта, че е участвал в гражданския протест през изминалата седмица.

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