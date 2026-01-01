Вече са факт първите официални резултати на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 23:00 ч. на 25 октомври при обработени 7,37% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Според публикуваните данни кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 33 770 гласа, или 35,5%. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 28 809 гласа, или 30,3%. Те отиват на балотаж следващата неделя (1 ноември).

Третата позиция заемат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12 859 гласа (13,5%).

Следвани от Радостин Василев и Красимир Манов с 3 914 гласа (4,1%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3 810 гласа (4%).

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2 281 гласа, или 2,4%.

Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4 533 избиратели, което представлява 4,8% от отчетените гласове.