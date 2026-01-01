Кандидатът за президент Андрей Гюров предложи на Илияна Йотова дебат преди балотажа следващата неделя. Той заяви, че няма да води разговори с партийни централи и ще търси подкрепа директно от гражданите.

„В края на този изморителен месец и преди следващата изморителна седмица бих искал да предложа на госпожа Йотова честен, цивилизован дебат, в който да изложим вижданията си как ще използваме правомощията си и как ще действаме, когато България е изправена пред труден избор“, каза Гюров пред журналисти в изборната нощ.

По думите му това се дължи на всички, които гласуваха днес, „но най-вече на тези, които останаха вкъщи и тепърва ще решават дали да гласуват и кого да подкрепят“.

„Вярвам, че на България ѝ трябва активен президент. Президент, който може да внася баланс срещу концентрацията на власт, който може да обяснява решенията, и добрите, и лошите, и който обединява българските граждани, а не ги разделя“, заяви кандидатът.

„Не сме водили и няма да водим“ разговори с партии

Попитан дали ще потърси подкрепа от ГЕРБ, след като Бойко Борисов отново заяви, че непоискана подкрепа не се дава, Гюров отговори, че кампанията му е започнала с инициативен комитет, изграден изцяло на граждански принцип.

„Видяхме, че успяхме да увеличим подкрепата си многократно. Тази формула е припозната от българските граждани и ще продължим да търсим подкрепа от всеки един от тях, независимо от партийната им принадлежност. Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи“, каза той.

100% паралелно преброяване: Йотова и Гюров отиват на балотаж при катастрофално ниска избирателна активност

Гюров посочи, че не е разговарял нито с Бойко Борисов, нито с Делян Пеевски. На въпроса дали ще води разговори с някоя партия през седмицата до балотажа отговорът му беше кратък: „Не сме водили и няма да водим.“

„Следващата седмица излизаме за победа“

Попитан как обяснява разликата между първоначалните прогнози на социолозите и реалните резултати, Гюров каза, че въпросът е към социологическите агенции.

„Нашата лична социология е ентусиазмът на хората, обратната връзка, когато разговаряме с тях, пълните зали. Това естествено ни дава надежда и увереност, че вървим в правилната посока. Резултатите го показват и следващата седмица излизаме за победа“, заяви той.

За дебата Гюров добави, че винаги е приемал поканите. „Много се надявам в седмицата преди балотажа такъв дебат да има, за да могат българските граждани да вземат информирано решение“, каза той.

„Посоката на България ще се определи след една седмица и тя зависи от всеки един от нас“, завърши Гюров.

Ниската избирателна активност

За ниската избирателна активност Гюров каза, че тя е „такава, каквато я виждаме“. „Това са първите от много години президентски избори, които не се провеждат заедно с други избори. Виждаме срив в подкрепата за "Прогресивна България" и неучастие на някои големи партии. Ние сме достатъчно уверени от подкрепата, която получаваме“, заяви той.

Попитан дали ще се обърне към избирателите на кандидатите с по-малък резултат, сред които Радостин Василев и Иван Христанов, Гюров каза: „Ние представяме една платформа, една посока на чисто граждански принцип. Сега, когато остават само две кандидатури, очакваме хората да изберат между две личности и две посоки, които предлагаме за развитието на страната“.

„Всички тенденции работят в наша полза. Надяваме се на подкрепата на всички български граждани: на тези, които гласуваха, независимо какъв избор са направили, и на тези, които днес останаха вкъщи. Следващата седмица наистина определяме бъдещето на страната ни. Моля ви, излезте, гласувайте и ни подкрепете“, призова Гюров.

Кандев: Колеги, не се прибирайте

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев посочи, че дебатът трябва да бъде между кандидатите за президент. Той благодари на „стотиците хиляди българи“, които са подкрепили двойката, и на колегите, които са опазили вота през седмицата.

„Призовавам ви: излезте, гласувайте, защитете демокрацията. А на колегите казвам: не се прибирайте, имаме още една трудна седмица. Трябва да бъдем честни и достойни, за да можем да гледаме децата и семействата си в очите“, каза Кандев.