Кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин заема третото място с 12,4% подкрепа, сочат данните от паралелното преброяване. Лидерът на „Възраждане“ коментира, че формацията отчита значително по-добро представяне в сравнение с предишните президентски избори, когато е получила 3,9% от гласовете.

Той започна изявлението си с благодарност към избирателите, подкрепили кандидатурата му. „На тези избори и в тази кампания ние от „Възраждане“ показахме, че можем да говорим с всички, че уважаваме всички и имаме диалог с тези, които разсъждават различно от нас.“ Това заяви кандидатът за президент и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

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„През предизборната си кампания разговаряхме с всякакви хора, включително и с такива, които имат критично отношение към нас, защото винаги сме смятали, че този, който иска да бъде държавен глава, трябва да може да разговаря с всички българи“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ определи ниската избирателна активност като най-сериозния негатив на президентските избори.

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„Считаме изборния резултат за закономерен на фона на ниската избирателна активност. За нас това е най-огромният негатив на тези избори. За съжаление имаме генерален проблем на държавността“, коментира той.

По думите му резултатът на „Възраждане“ е няколко пъти по-висок в сравнение с предишните президентски избори, когато формацията е получила 3,9% от гласовете.

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„В момента ще имаме четири пъти по-висок резултат. Резултатът ни е по-висок и спрямо парламентарните избори. „Възраждане“ показа, че с нашите избиратели, искащи свободна, независима и мирна България, ще трябва да се съобразяват всички останали“, заяви Костадинов.

Той подчерта още, че според него каузата на „Възраждане“ е кауза на всеки свободен българин.

Костадинов коментира още, че на „политик не трябва да се вярва“. „На политик трябва да се дава доверие – вярваш в Господ“, разясни той.