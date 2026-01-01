Бих посъветвал Румен Радев да не използва Министерския съвет като партийна централа, тъй като това е нарушение на изборния кодекс. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев.

Лидерът на ПП остро критикува премиера Румен Радев.

„Преди да обвинява други хора в „сглобки“, г-н Радев да погледне какво се случва в родното му село. Николай Балабанов, кмет на село Славяново, избран от ГЕРБ, в момента е в структурите на „Прогресивна България“ като координатор. „Сглобка“ в родното село на г-н Радев. Може би затова сънува сглобки. Истината е, че на българските граждани им е писнало някой да ги плаши с нещо. Скоро ще извадят и лошата ламя Спаска да обяснява колко е зле, защото г-н Радев е абсолютно несъстоятелен като премиер. Не може да защити сигурността на българските граждани“, заяви Василев.

„Виждаме, че се случва показно убийство, а г-н Радев казва, че тези показни убийства щели да продължат. Казва, че те били, защото олигархията се избивала. Човекът, който беше убит е бил близък приятел на министър Демерджиев, с когото е трябвало в деня на убийството да открият турнир по таекуондо. Олигархия ли е това? Ако е такава, може би е прогресивна олигархия“, каза още той.

Всички снимки на този човек са с хора от кръга на Румен Радев и с него самия, добави Василев.

По думите му премиерът Румен Радев си е позволил да плаши българските граждани с война.

„Само да му припомня, че войната започна през 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна. Оттогава досега се смениха много правителства, управляваха различни премиери, но не допуснахме в българските териториални води и в изключителната икономическа зона да има потопени кораби или дронове да нарушават въздушното ни пространство“, заяви той.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ заяви, че България трябва да заеме твърда позиция и да поддържа добър диалог със съюзниците си, за да гарантира сигурността си.

„Ако българите искат страната ни да бъде защитена, трябва да гласуват за някого, който няма да се върти като пумпал, ще разговаря нормално с нашите съюзници, вместо да ги обвинява, че нищо не разбират, и ще заеме твърда позиция. Това е начинът да не бомбардират корабите ни и да не навлизат дронове в българското въздушно пространство“, каза още той.

Въпросът не е дали искаш мир, а дали знаеш как да го постигнеш, добави Василев.

"Защо в момента нямаме система за защита...Колко професионално си е свърши г-н Радев работата - като шеф на ВВС, като главнокомандващ, за да може България да е реално подготвена. Моята работа като финансов миситър съм си я свършил, намерихме пари за отбрана тогава, въпреки 3% дефицит", каза още Василев.