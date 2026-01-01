Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 10 000, сочат публикувани днес правителствени данни, докато здравните власти полагат усилия да ограничат разпространението на болестта в няколко африкански държави, предаде Асошиейтед прес.

Това е най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята, като близо половината от 10 060 заразени са починали, сочат данни на конгоанското министерство на здравеопазването. Епидемията е и най-смъртоносната в историята на страната.

Епидемията, обявена през май, е причинена от редкия вариант Бундибуджо на вируса, срещу който няма одобрена ваксина или лечение.

Екипите, които полагат усилия да ограничат и спрат разпространението на заразата, са изправени пред редица препятствия, сред които въоръжени конфликти, лоша пътна инфраструктура и насилие от страна на местни жители, породено от недоверие и дезинформация. Това затруднява работата на здравните власти да убедят хората да съобщават за симптомите си и да потърсят медицинска помощ.

За сравнение, най-мащабната и смъртоносна досега епидемия от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г. доведе до над 28 000 случая и повече от 11 000 смъртни случая. За същия период от началото на разпространението й при настоящата епидемия са регистрирани най-малко три пъти повече заразени и смъртни случаи.