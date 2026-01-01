Първият заразен човек с ебола в Нигерия беше евакуиран със самолет от страната, съобщи местният телевизионен канал "Арайз Ти Ви", цитиран от Ройтерс.

Пациентката е съпруга на швейцарски дипломат в Абуджа, родена в Уганда. Това е първият случай на заразяване с ебола в Нигерия от повече от десетилетие, отбелязва още агенцията.

"Арайз Ти Ви" съобщи, че жената е била качена на медицински самолет, който е отпътувал към Швейцария от международното летище в Абуджа "Ннамди Азикве".

Швейцарското Министерство на външните работи отказа да коментира информацията, докато нигерийският министър на здравеопазването Мухамад Али Пате потвърди случая днес.

"Първият заразен пациент с болестта е в значително по-добро и стабилно клинично състояние. Тя е в съзнание и може да комуникира, а лабораторните тестове показват резултати, доближаващи се до нормалното здравословно състояние", написа Пате в социалната мрежа Екс.