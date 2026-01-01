Синдикат на здравните работници в Демократична република Конго призова за общонационална стачка въпреки тежката епидемия от ебола в източната част на страната, предаде ДПА.

Синдикатът настоя за по-високи заплати, по-добри условия на труд и допълнителни възнаграждения за работа в опасни условия, като заяви, че правителството не е изпълнило исканията му по време на преговорите.

По данни на властите от средата на май в страната са потвърдени 9144 случая на ебола, а починалите са 4410. Африканският център за контрол и превенция на заболяванията определи епидемията като най-бързо разрастващата се в историята.

Координаторът на синдиката Дамиен Мухиндо заяви, че стачката ще засегне и районите, в които епидемията е най-силно разпространена. В центровете за лечение на ебола ще бъдат извършвани само минимални дейности, като работата им ще бъде силно ограничена и ще се свежда до спешна медицинска помощ и изолация на заразените.

Мухиндо потвърди, че стачката ще наруши предоставянето на основни здравни услуги, включително диагностика, проследяване на контактните лица и изпитвания на антивирусни лекарства и ваксина.

Още през август десетки здравни работници в някои от засегнатите от епидемията райони на Конго обявиха стачка с искане заплатите им да бъдат изплащани навреме. По думите им от началото на епидемията не са получавали нито заплати, нито бонуси.

Ебола е животозастрашаващо заболяване, което се предава при пряк контакт със заразени хора и телесните им течности. Инфекцията може да протече тежко, с висока температура, диария и кръвоизливи.