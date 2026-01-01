Кения съобщи за първия смъртен случай от ебола, заяви министърът на здравеопазването, след като кенийски мъж, живял в Демократична република Конго (ДРК), почина след завръщането си в страната.

ДР Конго обяви 17-ото си огнище на ебола през май. Смъртоносната болест е убила повече от 15 000 души в Африка през последните 50 години.

Кения никога преди не е съобщавала за случай на заболяването. Съседна Уганда регистрира 20 случая - почти всички хора, пътували от ДРК - и два смъртни случая, преди да бъде обявена за свободна от ебола през август.

Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха, че екип се отправя към Кения, за да окаже помощ, а генералният директор Жан Касея също ще посети страната през следващите дни.

Кенийският гражданин, чието име не е посочено, но е посочен като 40-годишен бизнесмен, се е разболял преди около месец и е бил лекуван в ДР Конго, каза пред репортери министърът на здравеопазването Аден Дуале.

Той пътувал по суша до столицата на Уганда, Кампала, а след това отлетял за Найроби на 3 октомври.

Дуале каза, че мъжът страдал от „треска, втрисане, силна умора, слабост, мускулни болки, болезнено преглъщане, болки в гърлото и подкожно кървене на местата на инжектиране“.

Роднините на мъжа го отвели в болница в Найроби, където е потвърден положителен резултат за вируса, преди „за съжаление той почина снощи около 23:30 ч.“ вечерта (20:30 GMT), каза Дуале.

Организацията на „безопасно и достойно погребение“ беше планирана за по-късно във вторник, в съответствие със стандартите за обществено здраве.

Кенийските власти са идентифицирали 28 контактни лица на починалия, включително членове на семейството и здравни работници, но досега никой не е дал положителен тест за ебола.

Властите издирват още 23 пътници и четирима членове на екипажа, които са били на същия полет, и е била подготвена евентуална карантина за тези, които са изложени на риск.

„Искам да уверя обществеността да не се паникьосва, тъй като са въведени всички системи за ограничаване на разпространението на болестта“, каза Дуале.

Необходими са повече грижи на граничните пунктове, тъй като „болестите не познават граници“, каза пред репортери Патрик Амот, генерален директор на здравното министерство.

„Провалът е в системата, която не работеше“, добави той пред AФП, поставяйки под въпрос как някой с толкова очевидни симптоми е успял да пътува.