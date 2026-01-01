Кения съобщи за първия смъртен случай от ебола, заяви министърът на здравеопазването, след като кенийски мъж, живял в Демократична република Конго (ДРК), почина след завръщането си в страната.
ДР Конго обяви 17-ото си огнище на ебола през май. Смъртоносната болест е убила повече от 15 000 души в Африка през последните 50 години.
Кения никога преди не е съобщавала за случай на заболяването. Съседна Уганда регистрира 20 случая - почти всички хора, пътували от ДРК - и два смъртни случая, преди да бъде обявена за свободна от ебола през август.
Kenya on Tuesday confirmed its first ever case of Ebola. The patient was a Kenyan citizen who had been living in the Democratic Republic of Congo for the past seven years. READ MORE HERE: https://t.co/rPZPA5TI7S https://t.co/Wi7tThytF1— Nationwide90FM (@NationwideRadio) October 6, 2026
Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) съобщиха, че екип се отправя към Кения, за да окаже помощ, а генералният директор Жан Касея също ще посети страната през следващите дни.
Kenya has confirmed its first Ebola case after a man who fell ill in the DRC travelled via Uganda to Nairobi, where he later died. The case raises questions over health screening as officials say medication may have masked symptoms. Al Jazeera’s Catherine Soi reports. https://t.co/FTMDtfHKYt— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 6, 2026
Кенийският гражданин, чието име не е посочено, но е посочен като 40-годишен бизнесмен, се е разболял преди около месец и е бил лекуван в ДР Конго, каза пред репортери министърът на здравеопазването Аден Дуале.
Той пътувал по суша до столицата на Уганда, Кампала, а след това отлетял за Найроби на 3 октомври.
Дуале каза, че мъжът страдал от „треска, втрисане, силна умора, слабост, мускулни болки, болезнено преглъщане, болки в гърлото и подкожно кървене на местата на инжектиране“.
Роднините на мъжа го отвели в болница в Найроби, където е потвърден положителен резултат за вируса, преди „за съжаление той почина снощи около 23:30 ч.“ вечерта (20:30 GMT), каза Дуале.
Организацията на „безопасно и достойно погребение“ беше планирана за по-късно във вторник, в съответствие със стандартите за обществено здраве.
The Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) has announced that a high level and multidisciplinary team will fly to Kenya to provide appropriate support. This is after Kenya reported its first imported case of Bundibugyo Ebola Virus Disease and the subsequent death of the patient. https://t.co/Nh1m9sPeQW— The Standard Digital (@StandardKenya) October 6, 2026
Кенийските власти са идентифицирали 28 контактни лица на починалия, включително членове на семейството и здравни работници, но досега никой не е дал положителен тест за ебола.
Властите издирват още 23 пътници и четирима членове на екипажа, които са били на същия полет, и е била подготвена евентуална карантина за тези, които са изложени на риск.
„Искам да уверя обществеността да не се паникьосва, тъй като са въведени всички системи за ограничаване на разпространението на болестта“, каза Дуале.
Необходими са повече грижи на граничните пунктове, тъй като „болестите не познават граници“, каза пред репортери Патрик Амот, генерален директор на здравното министерство.
„Провалът е в системата, която не работеше“, добави той пред AФП, поставяйки под въпрос как някой с толкова очевидни симптоми е успял да пътува.