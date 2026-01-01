Епидемията от ебола, която бързо се разраства в Демократична република Конго (ДРК), вече е засегнала още четири държави, включително две, в които има активни случаи. Вирусът се е разпространил в повече региони на Африка, отколкото при предишни епидемии, като е достигнал три части на континента.

Във вторник Нигерия стана поредната държава, засегната от епидемията, която беше обявена за първи път в източната част на Конго в средата на май. Причинителят е рядко срещаният вирус Бундибуджо, за който няма одобрена ваксина или специфично лекарство. По данни от материала епидемията е отнела живота на най-малко 4600 души от общо 9500 заразени в Конго.

Световната здравна организация (СЗО) определи епидемията като най-бързо разрастващото се огнище на ебола в историята. Случаи са регистрирани в Централна, Западна и Източна Африка.

Един от повтарящите се проблеми при разпространението на вируса на континента е недостатъчният епидемиологичен надзор. В много случаи първите инфекции са потвърдени едва след като заразените вече са проявили симптоми или са пътували до други държави.

Ето каква е ситуацията в отделните страни, засегнати от епидемията.

Пациентката в Нигерия е пристигнала от Уганда

Нигерия потвърди случай на ебола в столицата Абуджа при жена, пристигнала от Уганда около две седмици по-рано.

Жената започнала да проявява симптоми на 7 октомври, а на 11 октомври била приета в частна болница в Абуджа, където впоследствие била диагностицирана с ебола.

Все още не е ясно кога точно е пристигнала в Нигерия. Министърът на здравеопазването Мохамед Пате заяви, че властите са започнали издирването на 44 души, определени като контактни лица на пациентката, и „правят всичко възможно, за да овладеят този случай“.

Уганда е съобщила за 20 случая, но няма активни инфекции

Уганда потвърди огнище на ебола в същия ден като съседната Демократична република Конго, след като инфекцията беше установена при мъж, пристигнал от Конго.

Според здравните власти първите случаи в Уганда са били сред пациенти от Конго, преминали границата в търсене на лечение за заболяване, чиято причина първоначално не била установена. По-късно станало ясно, че са заразени с вируса на ебола.

СЗО обяви епидемията в Уганда за приключила на 27 август. До този момент бяха потвърдени 20 случая, включително при 15 пациенти от Конго. Осемнадесет души се възстановиха, а двама починаха.

Властите идентифицираха и проследиха над 800 контактни лица. Във вторник Уганда съобщи, че няма нови случаи.

Първият пациент в Кения е пътувал от Конго през Уганда

Кения обяви първия си случай на ебола на 6 октомври. Става дума за мъж, който пътувал от Конго през Уганда и пристигнал в столицата Найроби на 3 октомври.

Тестът му за ебола е бил положителен на 5 октомври, а мъжът е починал същия ден.

Броят на случаите в Кения впоследствие е нараснал до девет. Сред заразените са четирима роднини на първия пациент и четирима здравни работници.

Властите са идентифицирали и 135 контактни лица, свързани с деветимата пациенти, като 134 от тях са поставени под карантина.

Министерството на здравеопазването на Кения заяви, че засега няма доказателства за предаване на инфекцията извън установената контактна мрежа на първия пациент.

Франция е единствената държава извън Африка с регистриран случай

През юни Франция потвърди случай на ебола при лекар, завърнал се от Конго. Така страната стана първата и единствена извън Африка, регистрирала заразяване, свързано с тази епидемия.

По данни на СЗО лекарят се е завърнал от хуманитарна мисия в една от засегнатите от вируса зони в Конго и е бил настанен в специализирано лечебно заведение във Франция.

Според организацията пациентът се е възстановил и е бил изписан на 4 юли.