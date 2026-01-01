Петнадесетгодишен младеж ще бъде съден като пълнолетен за стрелбата през уикенда, при която бяха ранени 11 души в университета „Флорида А&М“ след футболния мач по случай завръщането на бивши възпитаници, съобщиха властите.

Преди стрелбата в събота вечер е станало сбиване. Според полицията в Талахаси нито една от жертвите не е била цел на нападението. Най-младият пострадал е на 11 години.

В неделя властите арестували Антъни Ривърс III и му повдигнали обвинения в опит за убийство от втора степен и незаконно притежание на огнестрелно оръжие от непълнолетен с предишни нарушения, съобщиха от полицията. Съдебните документи не показват дали Ривърс има адвокат, който да коментира обвиненията. Младежът се явил на кратко съдебно заседание, на което съдия разпоредил да остане в ареста.

Прокурорът Джак Кембъл съобщи, че охранителна камера е заснела част от стрелбата. Разследващите обаче издирват допълнителни видеозаписи и искат да разговарят със свидетели, за да възстановят хода на събитията.

Стрелбата избухнала на уличен ъгъл непосредствено до стадион „Браг Мемориъл“, след като отборът на университета „Флорида А&М“ загубил от университета „Арканзас-Пайн Блъф“. Огнестрелни рани получили 11 души. Шестима от ранените са непълнолетни.

Началникът на полицията Лорънс Ревъл заяви, че районът бил толкова претъпкан, че линейките не успявали да стигнат до мястото на стрелбата. Служителите на реда пренасяли ранените през тълпата до спешните автомобили, за да бъдат откарани в болници, посочи той.

По думите на Ревъл стрелбата е резултат от изолиран спор между няколко души. Разследващите издирват и други евентуални участници, като са възможни още арести.

Властите съобщиха, че най-малко трима от пострадалите са получили тежки наранявания. В неделя един от тях е бил в критично състояние. Оттогава не са публикувани нови данни за състоянието на ранените.