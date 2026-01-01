Недостигът на медицински специалисти, прекомерното натоварване и агресията на работното място поставят под риск не само здравето на хората в бели престилки, но и качеството на грижата, която получават пациентите. Експерти настояват за реални мерки срещу професионалното прегаряне.

Когато потърсим медицинска помощ, очакваме да срещнем специалист, който има време да ни изслуша, да обясни състоянието ни и да предложи подходящо лечение. Но зад тази грижа често стоят дълги смени, недостиг на колеги, административни задължения и постоянен психически натиск. Натрупването на тези фактори може да доведе до професионално прегаряне – проблем, който засяга както медицинските специалисти, така и пациентите, зависещи от тяхната помощ.

„Не може да имаме устойчиви системи, ако изчерпваме хората, които ги поддържат“ – тази позиция изрази председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов по време на кръгла маса, посветена на стреса и бърнаута сред медицинските специалисти. Според него превенцията трябва да бъде част от дългосрочна политика за подобряване на условията на труд, а не да се оставя единствено на личните усилия на лекарите и медицинските сестри.

Как проблемът засяга пациентите?

Професионалното прегаряне не е просто умора след тежък работен ден. Продължителният стрес и липсата на достатъчно време за възстановяване могат да затруднят концентрацията, комуникацията и способността за вземане на решения. В здравеопазването това прави проблема особено важен, тъй като качеството на медицинската грижа зависи и от условията, в които работят специалистите.

Кадровият дефицит, прекомерната административна работа и случаите на агресия срещу медицински екипи допълнително усложняват ситуацията. Според д-р Брънзалов тези трудности твърде дълго са били приемани като неизбежна част от професията. Той подчертава, че отдадеността на медиците не означава, че техните физически и психически възможности са безкрайни.

Затова превенцията на бърнаута е важна и за хората, които търсят медицинска помощ. По-добрите условия на труд могат да помогнат за задържането на специалисти в системата, за по-добрата комуникация с пациентите и за осигуряването на по-последователна и навременна грижа.

Недостигът на медицински сестри остава сериозно предизвикателство

Мащабите на кадровия проблем очерта Григор Димитров, главен директор „Защита на работодателските интереси“ в Българската стопанска камара. По думите му преди около 30 години в България е имало приблизително 54 000 медицински сестри и 180 болници. Днес лечебните заведения са над 350, докато броят на медицинските сестри е намалял до не повече от 27 000.

БТА

Тези данни поставят важен въпрос: как здравната система може да осигури достатъчно време и внимание за всеки пациент, когато броят на специалистите не отговаря на потребностите? Отговорът изисква не само привличане на нови кадри, но и създаване на условия, които да насърчават медицинските специалисти да останат в професията.

Председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Диана Георгиева също акцентира върху необходимостта от инвестиции в медицинските професии. Според нея достойните условия на труд са ключови за изграждането на устойчива система, способна да осигурява качествени здравни грижи.

Необходими са решения, а не само признание за проблема

По време на дискусията председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев постави въпроса доколко работодателите и институциите се грижат за психичното здраве на медицинските специалисти и за средата в лечебните заведения.

Според участниците в срещата е необходимо да се развият механизми за установяване на мащабите на професионалното прегаряне и за предприемане на конкретни мерки. Това включва по-добра организация на работата, внимание към психичното благополучие на персонала и целенасочени действия за подобряване на условията в здравните заведения.

Кръглата маса е организирана от Българската стопанска камара в рамките на проекта „Заедно за устойчива заетост“, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Грижата за медицинските специалисти е част от грижата за пациентите. За да получава всеки човек необходимото внимание, разбираемо обяснение и навременна медицинска помощ, здравната система трябва да осигури условия, в които лекарите и медицинските сестри могат да работят пълноценно, без постоянно да рискуват собственото си здраве. Предотвратяването на професионалното прегаряне не е само въпрос на трудова политика – то е важна стъпка към по-достъпно, сигурно и качествено здравеопазване.