Голяма ВиК авария на новия магистрален водопровод във Варна е довела до пропадане на пътната настилка в платното от курортните комплекси към града.

Участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ е затворен за автомобили. Екипи на „ВиК“ работят на място по отстраняването на аварията.

Община Варна

Очаква се ремонтните дейности да продължат до обяд. Заради затворения участък се предвижда движението да бъде пренасочено през квартал „Виница“.

Пропадането на пътя в „Аспарухово“ се разраства, обявиха бедствено положение

От Община Варна призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да предвидят допълнително време за пътуване.

Община Варна

За да не се стигне до прекъсване на водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. Въпреки това в отделни райони са възможни понижено налягане и временни смущения във водоснабдяването.

Община Варна

От общината призовават гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за информация относно възстановяването на нормалното движение и водоснабдяване.