Противогрипните ваксини по националната програма вече започват да се доставят поетапно в кабинетите на личните лекари. Забавянето обаче няма да попречи на поставянето им на всички пациенти, които са заявили желание за имунизация. Това заяви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова по NOVA NEWS.

По думите ѝ първите 150 хиляди дози вече са пристигнали в страната, а самата тя е получила ваксините за своя кабинет. Предстои имунизацията на пациентите, включени в списъците по националната програма. „Нека да имат малко търпение, да имат и доверие в системата, да имат доверие на своите лични лекари и да знаят, че тези, които са заявили, ще им бъде поставена ваксина”, призова д-р Николова.

Тя обясни, че все още има достатъчно време за ваксинация преди очакваното активно разпространение на грипната инфекция. Необходими са около две седмици след поставянето на ваксината, за да се изработят антитела срещу включените в нея щамове.

Българи пътуват до Гърция за ваксинация

Забавянето на доставките е накарало някои българи да потърсят алтернатива в съседна Гърция. Жена разказа, че със съпруга си са решили да пътуват до южната ни съседка, тъй като се притеснили, че няма да получат своевременно ваксини в България. Взели решението, след като не получили информация кога ще пристигнат дозите у нас. В Гърция се имунизирали срещу заплащане.

Д-р Николова обаче не препоръчва подобна практика. Според нея ваксините по националната програма вече са налични у нас и започват да стигат до личните лекари. Тя допусна, че част от пациентите, заявили желание за имунизация, може вече да са се ваксинирали в чужбина. Това обаче би създало разминаване в списъците на общопрактикуващите лекари и те ще трябва да търсят други желаещи пациенти.

За или против поставянето на ваксини в аптеките?

Д-р Николова категорично се обяви против предложението противогрипни ваксини да се поставят и в аптеките. Според нея имунизацията е медицинска дейност, която трябва да бъде предшествана от преглед и оценка на здравословното състояние на пациента.

Останалите противогрипни ваксини за аптечната мрежа се очаква да пристигнат около 9 ноември.