Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на октомври. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти във Велико Търново, където беше гост на церемонията по дипломирането на Випуск 2026 на Филиал Велико Търново към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Тя поясни, че производителите са информирали министерството официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама от Световната здравна организация, което е причината за забавянето на производството и доставките на ваксините.

Относно назалните ваксини са деца Ивкова обясни, че те вече са при личните лекари и се поставят на всички желаещи.

На въпрос дали единият вид от новосъздадените противогрипни ваксини няма да бъде доставен в аптеките в България здравният министър потвърди, но поясни, че Министерство на здравеопазването няма общо с тези процеси.

По думите ѝ доставката в аптечната мрежа е съвсем друг въпрос, с който министерството и Националната здравноосигурителна каса не са ангажирани. Работи се на свободен пазар в Европейския съюз и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа, а те работят по заявки, коментира Ивкова. Тя добави, че производителите са информирали, че такава доставка не е планирана, но министерството не може да въздейства на тези процеси.