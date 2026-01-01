Противогрипната ваксина Influvac няма да бъде налична в аптечната мрежа в България през този грипен сезон поради производствени затруднения. Всички количества, които ще бъдат доставени в страната, ще бъдат разпределени за изпълнение на националните програми за ваксинопрофилактика.

Информацията е потвърдена, след като производителят е уведомил официално Министерството на здравеопазването (МЗ) и Изпълнителната агенция по лекарствата, съобщиха от пресцентъра на МЗ. От Българския фармацевтичен съюз също са получили уведомление от VIATRIS ЕООД, притежател на разрешението за употреба на ваксината, за очакваните по-малки доставки.

Причините за забавянето са свързани с производствения процес, информира БГНЕС. Те включват необходимостта от актуализация на три щама на грипния вирус едновременно, препоръчана от Световната здравна организация, както и забавяне в доставките на необходими материали.

Допълнителни проблеми са възникнали през септември при пълненето и опаковането на ваксините, което допълнително е забавило доставките. От компанията производител подчертават, че тези затруднения не са свързани с качеството, безопасността или ефикасността на ваксината.

Въпреки липсата на Influvac на свободния пазар, националните програми за имунизация продължават. Осигурено е безплатно ваксиниране за възрастни на и над 65-годишна възраст, като за тях са договорени 490 000 дози.

За децата също е предвидена имунизация по Националната програма за ваксинопрофилактика, като са осигурени 47 504 дози назална ваксина за деца от 2 до 7 години. Проблемите с доставките на противогрипни ваксини засягат и други европейски пазари, не само България.