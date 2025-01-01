С началото на противогрипния сезон темата за ваксините отново е във фокуса на вниманието.

Според специалисти пикът на търсене на противогрипни ваксини у нас е през октомври и началото на ноември, а след това интересът рязко намалява, предава БНР.

"Макар в последните години ваксинационното покритие да се повишава, в България то традиционно е много ниско – коментира пред БНР-Радио София председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Димитър Маринов. – Специално за противогрипните ваксини понякога има свръх търсене, понякога няма особен интерес - в зависимост от ситуацията.

Но ваксината е лекарствен продукт, който не може да бъде произведен бързо. Самите компании започват планирането на производството на ваксини буквално от предната година за следващата, съобразно и консумацията за съответните държави."

По думите на маг.-фарм. Маринов, две от компаниите вече са внесли противогрипни ваксини, сега се очаква и назалната, особено търсена за деца.

В някои аптеки вече се правят списъци с желаещи пациенти, засега те не стигат.

Ваксините по програмата за възрастните хора, не минават през аптеките, а директно се доставят на регионалните здравни инспекции и на личните лекари.

Всички останали могат да си закупят ваксини от аптеките, ако имат желание и ако намерят в аптечната мрежа.

Това обикновено правят хронично болни и хора, с достатъчно висока здравна култура.

"Ресурсът на аптеките, магистър фармацевтите и медицинските специалисти, които работят в тези здравни заведения, не се използва напълно – допълни Маринов. – Предлагали сме в аптеката здрави хора, които не са хронично болни, да може да се ваксинират. Така ще се оптимизира и т. нар. студена верига на доставка (ваксините трябва да бъдат съхранявани в хладилници, между 2 и 8 градуса). В аптеката това ще бъде много по-лесно и по-безопасно за пациентите."

Тази година в България ще бъдат доставени около 580 000 дози ваксини, съобщи Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. От тях вече има на българския пазар.

Количеството е с около 20% (100 000 ваксини) повече отколкото през миналата година.

Около 440 000 от дозите са предназначени за програмата за сезонна ваксинация срещу грип за хора над 65 години. Те се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Останалите ще бъдат реализирани на свободния пазар в аптеките за всеки, който иска да си постави такава ваксина, обясни Денев.

Заявките са направени през февруари-март т.г.

Трудно е да се прогнозира какъв ще е интересът на потребителите, но планирането трябва да е възможно най-точно, защото у нас препаратите се внасят на български език и след това, ако не се продадат, трябва да се унищожат.