Поставяне на противогрипни ваксини препоръча специалистът по инфекциозни болести проф. Атанас Мангъров.

По време на COVID пандемията той придоби популярност със скептичното си отношение към въведените от държавата мерки срещу разпространението на вируса в това число и поставянето на ваксини. Що се касае до сезонната имунизация срещу грип обаче проф. Мангъров съветва хората да се ваксинират.

Доц. Атанас Мангъров каза какво да правим, за да се предпазим от грипа

“Времето застудя и при това положение хората се прибират по-дълго в затворени помещения, създават се условия за обмяна на всевъзможни вируси. Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде. Дойдоха една малка партида от ваксините и в момента се очаква да пристигне основната част от тях. Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата”, заяви лекарят в ефира на NOVA.

„Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там. Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1-2 епизода”, обясни още д-р Мангъров.

Доц. Мангъров за маймунската шарка: СЗО се опитва да ни вкара в същия филм като този с COVID

По думите му всяка година грипът е такъв, какъвто се случи - не може да бъде предвиден.

“Ако не искаме да ходим при личния лекар, където има много болни, може да си закупим ваксината сами от аптеката. Най-добре е да ни я сложи медицинско лице, това може да стане навсякъде. Ваксините трябва да се съхраняват при определени условия”, каза той.

“С COVID-19 трябва да се отнасяме, както с всичките други вирусни инфекции. Това са коронавируси, каквито е имало винаги. По своето протичане не се отличават от начина, по който протичат всички останали, с тази разлика, че когато на някого му кажа, че има COVID-19, се плаши, отива в болница и след 1-2 дена иска да си ходи”, допълни лекарят.